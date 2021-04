Hlas-SD: OĽANO znížilo za rok počty potravinových kontrol o 50 %

Bratislava 19. apríla (TASR) – Rok pôsobenia hnutia OĽANO v agrorezorte je poznačený nielen chaosom, nekompetentnosťou a totálnou absenciou strategickej vízie rozvoja potravinovej sebestačnosti Slovenska. Uviedla to hovorkyňa mimoparlamentnej strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková.



Hnutie OĽANO a minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) podľa nej vážne ohrozujú zdravie a bezpečnosť slovenských spotrebiteľov. Za jediný rok svojho pôsobenia dokázali zničiť špičkový slovenský systém štátnej kontroly potravín, patriaci medzi tri najlepšie v EÚ.



"Počet kontrol potravín, ktoré realizuje Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, klesol za jediný rok od nástupu Mičovského o šokujúcich 50 %. Za prvý štvrťrok 2020 vykonali potravinoví inšpektori ŠVPS 9134 kontrol. Za rovnaké obdobie roku 2021 vykonali len 4520 potravinových kontrol. Je to šokujúci pokles o 50 % v situácii, keď sú ľudia ešte viac závislí od nákupov v reťazcoch," povedal nezaradený poslanec Národnej rady SR Róbert Puci zo strany Hlas-SD.



Ide podľa neho nielen o najmenej vykonaných potravinových kontrol za prvý štvrťrok za 10 rokov. Je to vôbec najmenej potravinových kontrol za prvé tri mesiace roku v celej histórii SR.



Dôsledky tohto šokujúceho konania OĽANO, súčasného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) a ministra Mičovského sa podľa Puciho objavili prakticky okamžite. Po viac ako 10 rokoch má SR prvý potravinový škandál slovenských potravín – jedovatý mrazený špenát v troch obchodných reťazcoch. Za niekoľko dní sa ním už priotrávilo viac ako 100 dospelých a dokonca aj malé deti. Do Národného toxikologického informačného centra volalo takmer 100 ľudí. Viacerí si museli volať záchranku. Niektorí museli navštíviť nemocnice a vystavili sa riziku nakazenia novým koronavírusom.



"Mičovský s ministrom financií Hegerom, dnes premiérom, zrušili minulý rok 120 pracovných miest ŠVPS. To je takmer 10 % všetkých zamestnancov tejto organizácie vrátane potravinových kontrolórov. Za posledných päť rokov pritom vzrástol počet úloh ŠVPS až o 50 %. Pýtame sa, kto bude kontrolovať bezpečnosť potravín v prevádzkach a skladoch? Kto zabezpečí bezpečnosť slovenských spotrebiteľov? Kto zabráni potravinovým škandálom ohrozujúcich slovenských občanov?," podčiarkol Puci.



Ani tu však deštrukcia systému kontrol potravín hnutím OĽANO podľa Puciho neskončila. Mičovský v rámci novely zákona o potravinách, ktorá už prešla medzirezortným pripomienkovým konaním, ide od septembra (tohto roka) znížiť obchodníkom miliónové pokuty na 50.000 eur. Za porušenia zákona, za opakovaný predaj pokazených potravín a ohrozenie zdravia a života slovenských spotrebiteľov chce OĽANO podľa Puciho nižšie pokuty až o 95 %.



"Rok pôsobenia OĽANO je pre Slovensko katastrofou vo všetkých smeroch. Hlas-SD žiada predsedu vlády Eduarda Hegera, ktorý je priamo spoluzodpovedný za zničenie špičkového slovenského systému potravinových kontrol, jedného z troch najlepších v EÚ, aby dal pokyn ministrovi Mičovskému okamžite zabezpečiť zvýšenie počtu kontrol bezpečnosti potravín na minuloročnú úroveň. Ďalej, aby ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽANO) uložil zrušiť znižovanie stavov zamestnancov ŠVPS a už zrušené miesta vrátil späť potravinovým kontrolórom. A aby predseda vlády Heger zastavil znižovanie pokút reťazcom takmer na nehoráznych 5 %. Žiadame tiež, aby orgány činné v trestnom konaní začali preverovať možné ohrozenie verejného zdravia hnutím OĽANO a jeho nominantami," zdôraznil Puci.