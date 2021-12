Hlas SD: Podozrenie z rozkrádania Prvej pomoci je systémovým zlyhaním

Bratislava 20. decembra (TASR) - Ďalšie vážne podozrenia z rozkrádania pandemickej finančnej pomoci môžu definitívne potvrdiť, že štát systémovo zlyhal pri kontrole jej vyplácania. Vyhlásil to podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš v súvislosti s aktuálnymi zisteniami Transparency International, podľa ktorých zo schémy Prvá pomoc podozrivo odtieklo 3,44 milióna eur do schránkovej firmy Brigádnici. Rezort práce sociálnych vecí a rodiny podal v súvislosti s týmto aj podobnými podozreniami spolu 37 trestných oznámení.



"Má ísť o firmu bez prevádzky, so sídlom na adrese malej garsónky a s pochybnými majiteľmi v pozadí," uviedol Tomáš. Pripomenul, že iba nedávno boli odhalené podobné podvody vo výške 24 miliónov eur. "Ak sa potvrdí, že ďalší úrad práce nezákonne vyplatil milióny eur schránkovej firme, pôjde o systémové zlyhanie a minister práce musí vyvodiť politickú zodpovednosť, po ktorej sme volali už minule" dodal Tomáš.



Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) spresnil, že firma Brigádnici bola zapísaná v registri partnerov verejného sektora. V roku 2018 vykazovala tržby na úrovni 4,6 milióna eur, v 2019 to bolo 5,4 milióna eur a v roku 2020 4,2 milióna eur. Pokles v minulom roku však pre pandémiu pokladá za logický. Minister vyčíslil aj počet zamestnancov, ktorý firma mala mať v jednotlivých rokoch. Faktom však podľa neho je, že na základe podnetu TIS v roku 2021 ministerstvo našlo rozpor medzi tým, na koľkých zamestnancov žiadala táto firma o pomoc, a medzi tým, aké dáta uviedla do Sociálnej poisťovne.