Hlas-SD podporuje požiadavky Jednoty dôchodcov na pomoc seniorom

Bratislava 29. júla (TASR) – Mimoparlamentný Hlas-SD podporuje požiadavky Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) na pomoc seniorom v čase zdražovania. Vyhlásil to v piatok podpredseda strany a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Erik Tomáš.



"Sme pripravení na rokovania s JDS i podporu pri zbere podpisov pod petíciu za jej požiadavky. Inflácia láme historické rekordy a vláda v tomto roku neurobila pre dôchodcov nič. Skoršie vyplatenie tzv. 13. dôchodku nie je žiadnym riešením, lebo naň mali nárok aj tak a nedostali nič navyše," skonštatoval Tomáš.



JDS spúšťa petíciu, v rámci ktorej začína zber podpisov na presadenie pomoci pre seniorov. Požiadavky zahŕňajú mimoriadnu valorizáciu vo výške 8 % do konca tohto roka, vyplatenie 14. dôchodkov v novembri, rozmrazenie minimálnych dôchodkov, zvýšenie štátneho príspevku na rehabilitačno-liečebné pobyty pre seniorov z 50 eur na 100 eur a nulové doplatky na všetky lieky pre všetkých seniorov. Oznámil to v piatok na tlačovej konferencii predseda JDS Michal Kotian. Chcú, aby sa požiadavkami zaoberal parlament už na septembrovej schôdzi.