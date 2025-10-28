< sekcia Ekonomika
Hlas-SD: Pokiaľ sa nezmení alebo nezruší ETS2, všetko bude drahšie
Väčšina opozičných poslancov sa pri hlasovaní o koaličnom uznesení zdržala.
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Pokiaľ sa nenájde riešenie, ktoré zmení alebo zruší legislatívu týkajúcu sa rozšírenia systému obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie (EÚ) na budovy a cestnú dopravu (ETS2), bude na Slovensku drahší benzín, teplo a v konečnom dôsledku úplne všetko. Po schválení uznesenia k tejto téme Národnou radou (NR) SR to v utorok uviedol predseda parlamentu a podpredseda koaličného Hlasu-SD Richard Raši.
„Myslí si niekto na Slovensku, že kúriť plynom nie je normálne? Alebo má niekto pocit, že variť na plyne nie je normálne? Alebo má niekto pocit, že používať autá so spaľovacími motormi, čiže normálne autá, ktorá väčšina Slovákov používa, nie je normálne? Ja som presvedčený, že všetci máme odpoveď rovnakú,“ vyhlásil Raši s tým, že európska legislatíva v tejto oblasti normálna nie je. Jej dôsledky môžu podľa neho zaťažiť slovenské domácnosti sumou 3000 eur ročne.
Avizoval, že túto tému navrhne zaradiť aj do programu stretnutia predsedov parlamentov Vyšehradskej štvorky (V4), ktoré bude v polovici novembra v Budapešti. „Je to téma, ktorá hýbe Európou, kde sa už 18 krajín z EÚ vyjadrilo, že s tým má problém. Myslím si, že je to aj dôležitá téma na to, aby sa predsedovia parlamentov stretli, aby si dohodli postup, pretože akékoľvek zmeny, ktoré môžu byť v emisných povolenkách prijímané, budú robené v zákonodarných zboroch,“ doplnil Raši.
Väčšina opozičných poslancov sa pri hlasovaní o koaličnom uznesení zdržala. Podľa Petra Kalivodu (Hlas-SD) to znamená, že opozícia chce, aby bol na Slovensku drahší benzín, teplo a úplne všetko. „Od opozície sme počas rozpravy počuli len výhovorky. Jedni situáciu zľahčovali, druhí sa vyviňovali a niektorí dokonca tento nezmysel aj obhajovali. Zrejme im naozaj vôbec nevadí, že ľudia si priplatia ročne viac ako 3000 eur,“ vyhlásil koaličný poslanec, ktorý bol jedným z predkladateľov uznesenia.
„Som rád, že sa k nám pridali aj kolegovia v koalícii, že podporili naše uznesenie a ďakujem im, že spoločne s nami chcú bojovať za to, aby táto nezmyselná bruselská daň nebola na Slovensku nikdy aplikovaná,“ doplnil Kalivoda.
Rozšírenie systému obchodovania s emisnými kvótami EÚ na budovy a cestnú dopravu (ETS2) v jeho súčasnej podobe je v rozpore s verejným a sociálnym záujmom obyvateľov SR. Neprimerane zaťaží domácnosti zvýšenými nákladmi na energiu, zvyšuje riziko energetickej chudoby, pričom nie sú zavedené dostatočné alternatívy ani kompenzačné opatrenia na zmiernenie týchto dosahov. Konštatuje to NR SR v uznesení, ktoré v utorok schválili poslanci.
