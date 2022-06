Hlas-SD: Poslanec Gyimesi vyzval na odstúpenie premiéra E. Hegera

Bratislava 3. júna (TASR) – Poslanec György Gyimesi (OĽANO) prakticky vyzval na odstúpenie premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Uviedol to mimoparlamentný Hlas-SD expremiéra Petra Pellegriniho v reakcii na piatkovú tlačovú konferenciu koaličného poslanca, ktorý tvrdil, že Slovensko fatálne zlyhalo na mimoriadnom samite EÚ, keď nevyrokovalo lepšie podmienky pri sankčnom balíku na ruskú ropu. Gyimesi vyzval na vyvodenie zodpovednosti ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), no na samite zastupoval Slovensko premiér Heger, upozornil Hlas-SD.



"Fraška vo vládnej koalícii sa už vymyká posledným zvyškom rozumu. Premiér Heger najprv totálne zlyhá na európskom samite, pretože bojuje proti slovenským záujmom a ešte sa snaží na rovnaký nezmysel nahovoriť Viktora Orbána. Potom Heger s (ministrom financií Igorom, pozn. TASR) Matovičom pochopia, ako to dobabrali, a že Slováci kvôli ním budú zasa raz tankovať drahšie. A tak Matovič vyšle svojho nového hovorcu Gyimesiho, aby celé Hegerovo zlyhanie hodil na Sulíka, ktorý v Bruseli ani nebol. Nad týmto sa už súdnemu človeku zastaví rozum," povedal Pellegrini.



Zastupovanie skutočných záujmov slovenských občanov je podľa strany Hlas-SD jednoznačne kompetenciou predsedu vlády. Pellegrini obvinil Hegera, že namiesto toho, aby si prekonzultoval postoj Slovenska na všetkých úrovniach, presadzoval postoje, ktoré Slovensko poškodzujú. "Svoju úlohu absolútne nezvládol, a tak pre toto fiasko dnes OĽANO hľadá obetného baránka," zdôraznil Pellegrini.