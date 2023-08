Hlas-SD považuje rozvoj vidieka za jednu z najdôležitejších priorít

Bratislava 24. augusta (TASR) - Rozvoj vidieka považuje mimoparlamentná strana Hlas-SD za jednu z najdôležitejších programových priorít. Vidiecke oblasti tvoria 96 % územia Slovenska a žije v nich takmer 47 % obyvateľov. Napriek tomu je slovenský vidiek poznačený štvornásobne vyššou nezamestnanosťou a len tretinovou hospodárskou výkonnosťou v porovnaní s mestskými oblasťami. Upozornil na to na tlačovej konferencii bývalý vicepremiér pre regionálny rozvoj, poslanec Národnej rady SR a podpredseda Hlasu Richard Raši.



Podľa Rašiho sa problémy regiónov nedajú riešiť od zeleného stola v Bratislave. Hlas-SD preto dáva verejný záväzok, že ak dostane dôveru občanov vo voľbách, vláda príde do každého okresu aspoň dvakrát za štyri roky a každý rok vyčlení jedno percento hrubého domáceho produktu (HDP) na investície. "To je viac ako miliarda eur z rozpočtu investovaná priamo v regiónoch na vyriešenie problémov, ktoré ľudí a samosprávy trápia," priblížil Raši.



Podľa experta na samosprávy Michala Kaliňáka na Slovensku putuje iba 34 % eurofondov do vidieckych oblastí. Preto strana prichádza s riešeniami, ktoré zvýšia objem eurofondov do regiónov na 52 %, čo je 8,5 miliardy eur. "Zabezpečíme výrazný presun eurofondov na vidiek, zavedieme systematickú podporu medziobecnej spolupráce, legislatívne ukotvíme pojem vidiek a všetky čiastkové kompetencie regionálneho rozvoja z jednotlivých ministerstiev presunieme pod jednu strechu. Zároveň odstupňujeme kompetencie samospráv, nastavíme mechanizmy na odstránenie potravinových púští a miestne akčné skupiny budú strategickým partnerom v regiónoch," vyhlásil Kaliňák.



Ekonomický expert strany Hlas-SD Kamil Šaško tvrdí, že živý vidiek tiež znamená zrýchlenie projektov pozemkových úprav ako efektívnej možnosti usporiadania pozemkových práv a jedného z podstatných nástrojov podpory pre pôdohospodárov. Živý vidiek znamená tiež dobudovanie základnej infraštruktúry vidieckych oblastí (voda, kanál, odpad, protipovodňová infraštruktúra), podporu predaja potravín z dvora a revitalizáciu a obnovu chátrajúceho dedinského bytového fondu. "Živý vidiek je ucelený koncept riešení a strana Hlas-SD tým dokazuje, že je skutočnou stranou regiónov. Predstupujeme s naším programom, ktorý reálne zlepší život každého človeka na Slovensku," uzavrel Šaško.