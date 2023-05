Hlas-SD: Reálne hrozí, že prídeme o 877 mil. eur na zdravotníctvo

Bratislava 22 mája (TASR) - Plán obnovy je jedinečný balík peňazí a Slovensko by malo urobiť maximum preto, aby tieto európske prostriedky využilo. Vláda Eduarda Hegera však v tejto oblasti od začiatku robila jednu chybu za druhou a reálne tak hrozí, že SR nevyužije 877 miliónov eur určených z plánu na projekty v oblasti zdravotníctva, vyhlásil v pondelok na tlačovej konferencii predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini.



Ohrozených je podľa strany 281 miliónov eur na novú nemocnicu Rázsochy, 330 miliónov eur na novú nemocnicu v Martine, 212 miliónov eur na rekonštrukcie regionálnych nemocníc či 54 miliónov eur na stanice a vozidlá záchrannej zdravotnej služby. Tieto projekty sa pri súčasnom stave nestíhajú zrealizovať do roku 2026, kedy plán obnovy končí.



"K dnešnému dňu treba povedať, že nebudú z plánu obnovy Rázsochy, nebude Martin, nebudú záchranky. Všetko smeruje k tomu, že nebudú ani rekonštrukcie, či už veľké alebo malé, regionálnych nemocníc. Tie stále neboli vyhodnotené. A nebudú ani desiatky nových ambulancií v regiónoch, ktoré sa do tohto projektu zatiaľ neprihlásili," priblížila podpredsedníčka Hlasu-SD Zuzana Dolinková.



V tejto súvislosti vyzvali nového premiéra Ľudovíta Ódora aj ministra zdravotníctva Michala Palkoviča, aby zverejnili údajne existujúci náhradný plán, ako využiť európske peniaze určené pre slovenské zdravotníctvo. "Ak to nebude, tie peniaze budeme musieť vracať späť do Bruselu. Trestuhodne prídeme či už o miliardu v zdravotníctve, alebo šesť miliárd eur z celého plánu obnovy. Každý jeden deň meškania, zbytočného čakania a naťahovania času je naozaj vzácny, preto je potrebné, aby ste konali," dodala Dolinková.