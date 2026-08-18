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Hlas-SD: Rezort hospodárstva chce pre JESS nezávislý posudok
Práve transparentný proces stanovenia odkupnej ceny podielu spoločnosti ČEZ je podľa nej zárukou, že nebudú vznikať žiadne ničím nepodložené špekulácie.
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Ak má proces odkupu podielu českej spoločnosti ČEZ v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS) pokračovať v gescii Ministerstva hospodárstva (MH) SR, je nevyhnutné potvrdiť cenu nezávislým medzinárodným znaleckým posudkom. Ak má lepšie možnosti vyrokovať pre Slovensko čo najlepšiu cenu premiér Robert Fico (Smer-SD) a Úrad vlády (ÚV) SR, koaličný Hlas-SD je pripravený bezodkladne na vláde schváliť prevod tejto kompetencie.
„Hlas podporuje výstavbu nového jadrového zdroja, pretože je dôležitý pre energetickú sebestačnosť Slovenska. V ťažkých časoch konsolidácie však musia ľudia vedieť, že štát sa chystá pri jeho príprave zaplatiť primeranú, férovú a transparentnú cenu, bez podozrení z toho, že je predražená,“ zdôraznila strana v stanovisku.
Práve transparentný proces stanovenia odkupnej ceny podielu spoločnosti ČEZ je podľa nej zárukou, že nebudú vznikať žiadne ničím nepodložené špekulácie. „Ak pán premiér vidí lepšie možnosti pre Úrad vlády, ako vyrokovať pre Slovensko čo najlepšiu cenu, prípadne má možnosť konať aj na medzištátnej úrovni vzhľadom na to, že ide o transakciu medzi slovenskou a českou štátnou firmou, potom Hlas takéto riešenie podporuje a je pripravený bezodkladne schváliť na vláde prevod výkonu práv akcionára v spoločnosti JAVYS na ÚV,“ avizovala strana.
„Ak má proces pokračovať v gescii MH, považujeme za nevyhnutné potvrdiť cenu nezávislým medzinárodným znaleckým posudkom, na ktorého vypracovaní budú súčinné všetky zainteresované strany, vrátane spoločnosti ČEZ,“ dodal Hlas-SD.
Ako skôr počas dňa uviedol premiér, ak ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) nesúhlasí s ocenením podielu ČEZ v JESS, mala by vyrokovať výhodnejšie podmienky. Mala by to však spraviť v čo najkratšom čase. Fico je pripravený MH SR poskytnúť potrebnú politickú podporu.
Ministerstvo hospodárstva sa v pondelok (17. 8.) vyjadrilo, že proces vyrovnania vlastníckych práv v spoločnosti JESS sa doteraz nepodarilo uzavrieť predovšetkým z dôvodu rozdielneho pohľadu na cenu, ktorú by SR mala zaplatiť českej spoločnosti ČEZ. Ocenenie podielu audítorskou spoločnosťou EY na 189 miliónov eur, ktoré je údajne o 90 miliónov vyššie ako jeho účtovná hodnota, kritizovali aj viacerí opoziční politici.
„Hlas podporuje výstavbu nového jadrového zdroja, pretože je dôležitý pre energetickú sebestačnosť Slovenska. V ťažkých časoch konsolidácie však musia ľudia vedieť, že štát sa chystá pri jeho príprave zaplatiť primeranú, férovú a transparentnú cenu, bez podozrení z toho, že je predražená,“ zdôraznila strana v stanovisku.
Práve transparentný proces stanovenia odkupnej ceny podielu spoločnosti ČEZ je podľa nej zárukou, že nebudú vznikať žiadne ničím nepodložené špekulácie. „Ak pán premiér vidí lepšie možnosti pre Úrad vlády, ako vyrokovať pre Slovensko čo najlepšiu cenu, prípadne má možnosť konať aj na medzištátnej úrovni vzhľadom na to, že ide o transakciu medzi slovenskou a českou štátnou firmou, potom Hlas takéto riešenie podporuje a je pripravený bezodkladne schváliť na vláde prevod výkonu práv akcionára v spoločnosti JAVYS na ÚV,“ avizovala strana.
„Ak má proces pokračovať v gescii MH, považujeme za nevyhnutné potvrdiť cenu nezávislým medzinárodným znaleckým posudkom, na ktorého vypracovaní budú súčinné všetky zainteresované strany, vrátane spoločnosti ČEZ,“ dodal Hlas-SD.
Ako skôr počas dňa uviedol premiér, ak ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) nesúhlasí s ocenením podielu ČEZ v JESS, mala by vyrokovať výhodnejšie podmienky. Mala by to však spraviť v čo najkratšom čase. Fico je pripravený MH SR poskytnúť potrebnú politickú podporu.
Ministerstvo hospodárstva sa v pondelok (17. 8.) vyjadrilo, že proces vyrovnania vlastníckych práv v spoločnosti JESS sa doteraz nepodarilo uzavrieť predovšetkým z dôvodu rozdielneho pohľadu na cenu, ktorú by SR mala zaplatiť českej spoločnosti ČEZ. Ocenenie podielu audítorskou spoločnosťou EY na 189 miliónov eur, ktoré je údajne o 90 miliónov vyššie ako jeho účtovná hodnota, kritizovali aj viacerí opoziční politici.