Hlas-SD: Rezort hospodárstva nesúhlasil s reguláciou EK pre kúrenie

Bratislava 6. marca (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR koncom januára nesúhlasilo s prísnym návrhom Európskej komisie (EK) pre oblasť kúrenia. V Bruseli sa pripravovala striktná regulácia zariadení na vykurovanie domácností tuhým palivom. Uviedli to na brífingu predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok spolu s ministerkou hospodárstva SR Denisou Sakovou (Hlas-SD) a europoslancom Branislavom Ondrušom (Hlas-SD). Bruselský návrh by podľa nich výrazne predražil spaľovacie zariadenia na drevo, ktoré by sa pre bežných ľudí stali nedostupnými.



"EK 24. januára zverejnila návrh, ktorý definoval parametre na nové vykurovacie zariadenia, ktoré by si ľudia mohli kúpiť. Nešlo len o veľké kotly na tuhé palivo, ale aj o malé kotly, ktoré sa nazývajú piecky, kozuby či kachle. Komisia chcela nastaviť nové normy pre energetickú účinnosť kotlov, ako aj pre emisie nimi vypúšťané," spresnila Saková.



Len necelých 10 % takýchto vykurovacích zariadení, ktoré sa momentálne predávajú, by podľa nej spĺňalo normy navrhované EK. "Ak by tento návrh EK prišiel do účinnosti, tak 90 % predávaných vykurovacích zariadení na Slovensku by muselo byť prerobených, doinštalovaných alebo stiahnutých z trhu. Nové zariadenia by, samozrejme, boli pre naše obyvateľstvo drahšie," podčiarkla ministerka hospodárstva.



MH SR podľa jej slov voči navrhovanej regulácii zo strany EK pripravilo negatívne stanovisko. "EK 7. februára na základe veľkého množstva negatívnych stanovísk zo strany členských štátov informovala, že pôvodný návrh a konzultačné stretnutie k nemu ruší a že návrh musí prepracovať," dodala Saková s tým, že rezort hospodárstva bude "veľmi pozorne" sledovať nový návrh EK k uvedenej téme.