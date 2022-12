Hlas-SD: Rozpočet je zlý a nedáva ľuďom žiadnu nádej do budúcnosti

Bratislava 22. decembra (TASR) - Poslanci mimoparlamentnej strany Hlas-SD okolo Petra Pellegriniho podporili v Národnej rade (NR) SR zníženie dane z pridanej hodnoty pre gastrosektor na desať percent a tiež presun viac ako 800 miliónov eur zo všeobecnej pokladničnej správy do kapitol rezortu zdravotníctva a rezortu spravodlivosti. Rozpočet ako celok však poslanci nepodporili, pretože hlasovaniu nepredchádzala dohoda o predčasných parlamentných voľbách, informovala strana.



"Tento rozpočet je zlý, nedáva ľuďom žiadnu nádej do budúcnosti a politici premrhali šancu prijať ho spolu s termínom predčasných volieb ako základnou podmienkou na ukončenie politickej krízy na Slovensku," povedal líder strany Peter Pellegrini.



Pripomenul, že rozpočet vládna koalícia presadila za cenu pádu celej vlády a s pomocou opozičnej strany SaS, ktorá ho pôvodne odmietala. "Vláda si nedokázala splniť svoju základnú úlohu, ktorou je príprava a schválenie štátneho rozpočtu. Sme radi, že ľudia po roku a pol sľubovania dostanú od štátu aspoň nejakú pomoc, hoci budú pre prudké zdražovanie ďalej chudobnieť. Ak však vládne strany spoločne s SaS odmietnu možnosť predčasných volieb ako jediného demokratického riešenia tohto nedôstojného cirkusu, budú nás marazmus a chaos sprevádzať až do roku 2024," zdôraznil Pellegrini.



Hlas dodal, že SaS ešte pred týždňom označovala Matovičov návrh rozpočtu za katastrofu či grécku cestu a odmietala o ňom čo i len rokovať. "Zrazu SaS z večera do rána neprekáža obrovský deficit rozpočtu, zrazu im neprekážajú miliardy pod priamou kontrolou ministra financií," povedal Pellegrini. SaS podľa neho rokuje o zostavení novej vlády v súčasnosti povereného premiéra Eduarda Hegera.