Hlas-SD rozpočet nepodporí,na hlasovaní sa podľa Pellegriniho zúčastní

Bratislava 22. decembra (TASR) - Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho sa zúčastnia na hlasovaní o štátnom rozpočte na rok 2023, no nepodporia ho. Predseda Hlasu-SD Pellegrini to povedal pred štvrtkovým hlasovaním v Národnej rade (NR) SR.



"Na hlasovaní sa zúčastníme, ale rozpočet ako taký nepodporíme," povedal Pellegrini. Poslanci však zahlasujú za zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre gastro na desať percent a tiež plánujú podporiť presun financií zo všeobecnej pokladničnej správy do kapitol rezortov zdravotníctva a spravodlivosti.