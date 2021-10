Hlas-SD: Rozpočet pokračuje v zadlžovaní Slovenska

Bratislava 14. októbra (TASR) – Mimoparlamentná strana Hlas-SD nesúhlasí s vládou schváleným návrhom rozpočtu na budúci rok. Rozpočet podľa lídra strany Petra Pellegriniho pokračuje v zadlžovaní Slovenska.



"Nemá žiadne momenty, z ktorých by bola jasná nejaká konsolidácia verejných financií. Naopak, ideme sa zadlžiť v objeme viac ako päť miliárd eur, ale nevidíme, kde tie peniaze v skutočnosti budú končiť. Nezvyšujú sa platy ani učiteľom, ani vojakom, ani policajtom, ani hasičom, ani všetkým štátnym a verejným zamestnancom. Nezvalorizujú sa dôchodky tak, ako to bolo v minulosti, ale sa zvýšia o 1,3 %," uviedol.



Pokračoval, že rozpočet je neprijateľný a neprináša žiadne rozvojové impulzy. "Slovensko posúva ešte bližšie ku gréckej ceste s obrovským dlhom a s náznakom toho, že v roku 2023-24 vláda ešte ani netuší, akým spôsobom a akými opatreniami dokáže znižovať mieru zadlženia a mieru deficitu," povedal Pellegrini. K rozpočtu plánuje strana dávať pozmeňujúce návrhy.



Vláda vo štvrtok s pripomienkou schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok aj rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky. Podľa návrhu predloženého ministerstvom financií by malo Slovensko v budúcom roku hospodáriť s deficitom na úrovni 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP). Očakávaný schodok v tomto roku je necelých 8 % HDP. Zmenou v pôvodnom návrhu by malo byť len doplnenie uznesenia vo vzťahu k výkonu akcionárskych práv zástupcov štátu za oblasť dividend.