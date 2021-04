Hlas-SD: Šéf PPA prepísal firmu na družku, tvári sa, že o nej nevie

Bratislava 28. apríla (TASR) - Šéf Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jaroslav Jánoš firmu prepísal na družku, s ktorou býva a tvári sa, že o jej financovaní nič nevie. Informovala o tom hovorkyňa mimoparlamentnej strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková.



Spresnila, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa zamotáva do korupčných schém. Utorková (27. 4.) reakcia na potvrdené konflikty záujmov staronového generálneho riaditeľa PPA Jaroslava Jánoša ukazuje, že biela vrana Ján Mičovský (OĽANO) koná cielene v prospech aktuálneho šéfa platobnej agentúry.



"Ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením OĽANO a Jána Mičovského zneužíva svoje právomoci v prospech 'svojich ľudí', a teda aj šéfa PPA Jaroslava Jánoša. Vo veci priamych platieb je totiž ministerstvo druhostupňovým odvolacím orgánom pre PPA. Teda aj v prípade Jánošovej firmy Dafort Agro, ktorú agentúra pokutovala za neoprávnené čerpanie dotácií sumou 32.000 eur. Firma aktuálneho šéfa PPA zavádzala a chcela podporu na 11-násobne väčšiu rozlohu obhospodarovanej pôdy, ako skutočne obrábala, na čo prišla kontrola PPA. Verejné vyjadrenie agrorezortu ako odvolacieho orgánu v tejto veci preto považujeme za zneužitie právomocí verejného činiteľa," povedal Róbert Puci, poslanec Národnej rady SR zo strany Hlas-SD.



Pripomenul, že MPRV 27. apríla zverejnilo stanovisko, v ktorom tvrdí, že spoločnosť Dafort Agro, s. r. o., dostala od bývalého vedenia PPA pokutu napriek deklaráciám, že je neopodstatnená. V prípade, že o danej veci MPRV SR rozhoduje ako odvolací orgán, správne konanie vo veci pokiaľ nie je ukončené, je neverejné a ministerstvo sa k nemu nemôže vyjadrovať. V prípade, že je ukončené, rezort musí preukázať a následne rozhodnúť, že pokuta bola neoprávnená.



MPRV podľa neho zavádzalo aj v tom, že Jánoš už dlhodobo nepôsobí v spoločnosti Dafort Agro a svoje pôsobenie mal ukončiť dávno predtým, ako bol vymenovaný za generálneho riaditeľa PPA. Od vymenovania vraj nemal podľa Mičovského vykonávať žiadne aktivity, ktoré by čo len náznakom mali danú vec ovplyvniť.



"Firmu Dafort Agro Jánoš prepísal na svoju družku, Janu Lackovú, tesne predtým, ako nastúpil na ministerstvo Jána Mičovského v septembri 2020. Lacková má trvalé bydlisko na úplne rovnakej adrese ako súčasný šéf PPA, čo je verejná informácia dohľadateľná v obchodnom registri. Spravil to teda rovnako ako majiteľ hnutia OĽANO Igor Matovič so svojou manželkou, ktorý sa v utorok Jaroslava Jánoša verejne zastal. Keďže firma Dafort Agro je stále žiadateľom podpôr z PPA, je povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní postupovať ex offo, ako im ukladá zásada oficiality a legality a preveriť možnú korupciu a zneužitie právomoci verejného činiteľa zo strany súčasného šéfa PPA Jánoša aj štatutára MPRV SR Mičovského ako odvolacieho orgánu," dodal Puci.