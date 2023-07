Hlas-SD: Slovensko je lídrom v dĺžke verejných obstarávaní

Bratislava 24. júla (TASR) - Mimoparlamentná strana Hlas-SD považuje prebyrokratizované procesy verejných obstarávaní (VO) a ich kontroly za brzdu rozvoja regiónov. Podľa strany Slovensko patrí medzi lídrov v dĺžke VO, pričom ich komplikovanosť znižuje aj konkurencieschopnosť krajiny. Zvýšenie limitov pre VO a ďalšie legislatívne zmeny pomôžu samosprávam, firmám aj štátu, informovala strana v pondelok.



"Sme na tretej priečke od konca s priemernou dĺžkou verejných obstarávaní, ktorá je o viac ako 75 % dlhšia ako priemer EÚ. Navyše, postupy VO, ktoré umožňujú, aby zákazky realizovali regionálne firmy s domácou pracovnou silou, naplno využíva menej ako percento samospráv. V čase ekonomického úpadku musíme naštartovať ekonomiku a výrazne podporovať verejné investície v regiónoch. Našou ambíciou je ročne preinvestovať v regiónoch jednu miliardu eur mimo eurofondov a tomuto musíme prispôsobiť aj VO," uviedol podpredseda strany Richard Raši.



Dodal, že strana navrhne, aby sa zvýšil terajší limit VO 9999 eur limit na potraviny a stavebné práce na 30.000 eur na potraviny a 80.000 eur na stavebné práce. Podľa Rašiho máme najnižšie limity zjednodušených VO, čo nás podľa neho blokuje aj pri spoločných cezhraničných eurofondových projektoch.



"Slovensko skutočne trpí na priepastné regionálne rozdiely a jediným receptom na odstránenie týchto rozdielov sú investície realizované miestnymi dodávateľmi, živnostníkmi a miestnymi malými a strednými podnikateľmi. Iba takto dokážeme naštartovať reálny hospodársky život v našich regiónoch. To znamená, že reálne presunieme implementáciu eurofondov do regiónov, zvýšime stabilitu miest a obcí tak, aby mohli investične projekty skutočne realizovať," uviedol ekonomický expert strany Kamil Šaško.



Hlas-SD považuje zmeny v procesoch verejných obstarávaní za nevyhnutný krok, ktorý rozviaže ruky samosprávam pri obstarávaniach, zvýši mieru verejných investícií a pozitívne sa prejaví v činnosti privátneho sektora, ktorý nielen realizuje verejné investície, ale má tiež priamy vplyv na regionálnu zamestnanosť. "Slovensko má jedno z najkomplikovanejších pravidiel VO v EÚ. To sa odzrkadľuje tak v pomalom čerpaní eurofondov, ako aj v komplikovanom spôsobe výkonu finančnej kontroly" dodal Šaško.