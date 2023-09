Hlas-SD: Sociálne opatrenia a podpora regiónov pomôžu rozvoju SR

Bratislava 18. septembra (TASR) - Kombinácia dobrých sociálnych opatrení, povinných výjazdov vlády do všetkých okresov SR a dodatočných investícií do regionálnych projektov na úrovni 1 % hrubého domáceho produktu (HDP) ročne je správny mix, aby sa Slovensko nasledujúce štyri roky posunulo skokovo dopredu. Vyhlásil to v pondelok na tlačovej konferencii predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini.



"Aby ľudia videli priamo pred svojimi očami, ako sa im krajina mení k lepšiemu a ich život naozaj zlepšuje. Ak to bude pokračovať ako doteraz, tak sa Slovensko nikde nepohne a vzďaľovanie sa od priemernej úrovne EÚ sa ešte prehĺbi," upozornil s tým, že SR v posledných rokoch chudobnie a tento trend je potrebné zvrátiť.



Pre Hlas-SD je dôležité budovanie silného štátu, a to aj v sociálnej oblasti. Pripomenul viaceré priority strany, s ktorými pôjde do rokovaní o zostavení budúcej vládnej koalície po septembrových parlamentných voľbách. Jednou z najdôležitejších je zavedenie plnohodnotného 13. dôchodku vo výške priemernej penzie. V súčasnosti to predstavuje sumu 640 eur. "Je to pre Hlas prioritou, od ktorej nie sme schopní ani ochotní ustúpiť a bude to jedna z prvých a hlavných podmienok vyjednávania vstupu do akejkoľvek vládnej koalície," zdôraznil Pellegrini.



Jeho strana je takisto presvedčená, že sociálne istoty by si zaslúžili vyššiu právnu ochranu, ako iba obyčajným zákonom. "Budeme sa snažiť nájsť v novom parlamente podporu viac ako 90 poslancov a niektoré vybrané sociálne istoty a práva ľudí zaviesť aj do ústavy," avizoval predseda Hlasu-SD. Spomenul napríklad nárok na dôstojný dôchodok, nárok na dovolenku, primeranú mzdu a pracovný čas, či garantovanú rovnakú odmenu za rovnakú prácu pre mužov a ženy.



Strana sa chce v rámci svojich priorít venovať aj mladým ľuďom a rodinám s deťmi. "Chceme zaviesť tzv. rodinnú kartu. Aby každá rodina, ktorá vychováva deti, mala takúto špeciálnu kartu, ktorá umožní získavať zľavy na služby, ktoré poskytuje štát, mesto alebo obec," priblížil Pellegrini.



Pre mladých ľudí by zase chceli presadiť štartovací balíček do dospelosti v hodnote niekoľkých desiatok tisíc eur. "Keď sa občan dožije konkrétneho veku a má ukončený nejaký typ vzdelania, dostane od štátu vyššiu jednorazovú nenávratnú pomoc, ktorú bude môcť použiť na začiatok svojho podnikania, alebo si splatí dlhy, ktoré mu mohli vzniknúť počas štúdia, alebo to bude základ na získanie jeho nového bývania," spresnil líder Hlasu-SD. Štát by im mal tieto prostriedky akumulovať už detstva formou sporiacich účtov v Štátnej pokladnici.