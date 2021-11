Hlas-SD: Štát má peniaze na reformu, no odmietal ich dať ľuďom

Bratislava 14. novembra (TASR) - Minister financií Igor Matovič (OĽANO) v nedeľu pri predstavovaní prvej časti daňovo-odvodovej reformy jasne potvrdil, že štát mal a má prostriedky na to, aby vedel pomáhať ľuďom. Vláda však tieto peniaze odmietala dať ľuďom, pri všetkých návrhoch sa totiž vyhovárala na nedostatok peňazí. Uviedla to mimoparlamentná strana Hlas-SD v reakcii na financovanie predstavenej časti daňovo-odvodovej reformy.



Hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková uviedla, že Hlas-SD dal viacero návrhov na pomoc ľuďom - zvýšenie pandemickej OČR, jednorazový príspevok 300 eur na každé dieťa, vyšší rast dôchodkov či zníženie DPH na stále rastúce energie. "Oddnes vieme, že štát tieto peniaze má, no z politických dôvodov ich odmieta dať ľuďom," skonštatovala.



Matovičov plán na vyššiu pomoc deťom vníma mimoparlamentná strana ako ďalší z množstva jeho predvolebných či povolebných sľubov, ktoré sa nikdy nenaplnili a ľudia ostali sklamaní a podvedení. "Viac ako sľuby ministra financií hovoria jeho skutky - a tie boli také, že v júni odmietol návrh Hlasu-SD na zdvojnásobenie rodinných prídavkov a vzápätí ho zvýšil o 38 centov, čo je čistý výsmech všetkým rodičom," ilustrovala hovorkyňa.



Celá daňová reforma zatiaľ podľa mimoparlamentnej strany vyzerá ako typické cirkusové číslo Matoviča - veľkolepé kulisy, tajomné slogany a predvádzanie sa pred kamerami, no jeho samotní koaliční partneri sa o reforme dozvedajú z televíznych obrazoviek. "Je preto viac než pravdepodobné, že dopadne rovnako ako doterajšie ´svetoborné´ nápady lídra OĽANO a skončia sa hľadaním vinníka, kvôli ktorému sa nikdy neuskutočnili," uzavrela hovorkyňa.