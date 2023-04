Hlas-SD: Štát musí mať pod kontrolou energetické podniky

Bratislava 11. apríla (TASR) – Štát musí mať pod kontrolou strategické energetické podniky a nemal by byť odkázaný na vôľu zahraničných vlastníkov. V utorok to na tlačovej konferencii povedal predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini.



Pripomenul, že USA a Nemecko vyčleňujú finančné prostriedky pre priemysel a ekonomiku, aby nedochádzalo k odlivu investícií a výrobných fabrík z ich krajín. Slovenská republika musí podľa Pellegriniho taktiež urobiť všetko pre to, aby bola miestom, kde fabriky zostávajú a majú predvídateľné a stabilné podnikateľské prostredie.



Pellegrini informoval, že strana spustila petíciu, ktorú za týždeň podpísalo 90.000 ľudí v digitálnej podobe. "Má za úlohu požiadať národ, aby dal mandát budúcej vládnej koalícii na to, aby pri vyjednávacom stole boli na stole požiadavky, pod ktoré sa podpíše značná časť obyvateľov tejto krajiny," povedal Pellegrini. Jedna z požiadaviek je, aby budúca vláda dokázala zastaviť energetické a potravinové zdražovanie tým, že zvýši kontrolu a vplyv nad strategickými energetickými podnikmi a nebude sa spoliehať len na voľný trh.



Hlas-SD si podľa slov Pellegriniho ctí súkromné vlastníctvo, ale trvá na tom, aby štát preveril všetky privatizačné zmluvy a ich plnenie. Štát by mal zároveň podľa Hlasu-SD zvýšiť základné imanie v týchto podnikoch a zvýšiť svoj podiel. "Môžeme hovoriť o odkúpení podielu od zahraničných majiteľov či o posilnení našich manažérskych práv," povedal Pellegrini.