Hlas-SD víta implementačnú zmluvu so Slovenskými elektrárňami

Bratislava 19. septembra (TASR) - Mimoparlamentná strana Hlas-SD víta podpísanie tzv. implementačnej zmluvy so Slovenskými elektrárňami (SE). Naďalej však podľa strany nie je jasné, aká bude konečná cena elektriny pre domácnosti.



Hlas-SD vníma podpísanie zmluvy medzi SR a SE, ktorá garantuje domácnostiam stabilnú cenu silovej zložky elektriny vo výške 61,20 eura za megawatthodinu ako prvý krok, ktorý však ešte nerieši celkovú cenu elektriny na rok 2024.



"Matovičova a Hegerova vláda hovorili o zmluve, hádali sa a navzájom sa obviňovali z neschopnosti, avšak počas svojho pôsobenia neboli schopné tento zásadný dokument uzavrieť. Musela to urobiť až úradnícka vláda," uviedol líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.



"Naďalej však nie je jasná jej konečná cena, pretože zostávajú otvorené distribučné poplatky, tarifa za prevádzku systému a ďalšie poplatky, o ktorých výške rozhodne až regulačný úrad v priebehu decembra," zdôraznil.



Rovnako podľa neho zostávajú otvorené otázky, za akú cenu budú odoberať elektrinu samosprávy a súkromný sektor. "Je to problém, ktorý zostane na stole pre budúcu vládu. Hlas-SD, ak bude súčasťou novej vlády, považuje riešenie tejto otázky za prioritu, ktorej sa treba okamžite venovať," dodal Pellegrini.



Predseda vlády SR Ľudovít Ódor za účasti ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna a generálneho riaditeľa SE Branislava Strýčka v utorok oznámil, že Slovensko podpísalo zmluvu so SE na dodávku elektrickej energie pre domácnosti za cenu 61,20 eura za megawatthodinu. Zmluva je platná na roky 2023 a 2024. Cena elektriny by sa tak nemala výraznejšie meniť.