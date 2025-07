Hlas-SD víta posun v postoji EK, ktorý zohľadňuje špecifické výzvy SR

Bratislava 15. júla (TASR) - Koaličný Hlas-SD víta posun v postoji Európskej komisie (EK), ktorý zohľadňuje špecifické výzvy Slovenska pri plánovanom postupnom ukončení dovozu ruského plynu. Jej pôvodný návrh totiž nebol v súlade so záujmami SR a jeho prijatím by hrozilo ďalšie zdražovanie. Uviedla to strana v utorok na sociálnej sieti. Premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok (14. 7.) vyzval ostatné politické strany, aby sa čo najskôr vyjadrili k návrhu garancií týkajúcich sa plánovaného odstavenia dodávok ruského plynu do EÚ, ktoré ponúka EK Slovensku za hlasovanie o 18. balíku sankcií voči Rusku.



„Oceňujeme zriadenie špeciálnej Diverzifikačnej pracovnej skupiny pre Slovensko, konkrétny bilaterálny pracovný plán a vôľu Komisie riešiť oblasti ako tranzitné poplatky, uplatňovanie spotových kontraktov či možnosť núdzovej brzdy pri prudkom raste cien a rovnako prehodnotenia účelnosti celého nariadenia v polovici roka 2027,“ uviedol predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.



Upozornil, že prudké zdraženie plynu by malo devastačný dosah na slovenský priemysel, zamestnanosť, konkurencieschopnosť ekonomiky aj výdavky domácností na kúrenie. Preto je pre Hlas-SD neprijateľné, aby akýkoľvek európsky návrh prechádzal bez dôsledného zohľadnenia špecifickej situácie SR. Zásadnou podmienkou podpory je, aby návrhy z Bruselu neohrozovali energetickú bezpečnosť, cenovú dostupnosť a sociálnu stabilitu na Slovensku.



„Oceňujeme, že Európska komisia po rokovaniach s vládou SR uznala tieto princípy a reflektovala ich v predloženom návrhu. Očakávame istú formu pomoci od Komisie, napríklad v podobe finančných kompenzácií zvýšených cien energií. Kladieme taktiež dôraz na hroziace riziko potenciálne prehratých arbitrážnych sporov, ktorými sa komisia bude musieť seriózne zaoberať,“ doplnil Šutaj Eštok s tým, že EÚ je náš životný priestor, ale Slovensko musí pri každom zásadnom rozhodnutí v rámci Únie vystupovať ako sebavedomý partner.



Ako v pondelok večer informoval premiér Robert Fico (Smer-SD), telefonické hádky a tvrdé rokovania s európskymi predstaviteľmi sa blížia k záveru a na stole je písomný návrh garancií týkajúci sa plánovaného odstavenia dodávok ruského plynu do EÚ. Návrh poslal predsedom všetkých relevantných politických strán a očakáva čo najskôr ich vyjadrenie. Bližšie tieto garancie nekonkretizoval.