Hlas-SD: Vláda musí garantovať energetickú bezpečnosť Slovenska

Bratislava 28. apríla (TASR) – Slovenská vláda musí garantovať ľuďom energetickú bezpečnosť, vrátane dodávok plynu. Je povinná pripraviť sa na všetky varianty tak, aby plyn na Slovensku bol. Vo štvrtok na to upozornila mimoparlamentná strana Hlas-SD expremiéra Petra Pellegriniho.



"Zastavenie dodávok plynu by malo nedozerné dôsledky pre slovenskú ekonomiku a vážne by ohrozilo kvalitu života na Slovensku. Povinnosťou vlády a jej predsedu je zabezpečiť, aby sme mali čím kúriť a aby nebol zlikvidovaný slovenský priemysel," vyhlásil Pellegrini.



Strana pripomenula, že v otázke dodávok ruského plynu neexistuje jasný jednotný postoj Európskej únie, pretože viaceré štáty hľadajú vlastné cesty na obídenie sankcií a niektoré sú ochotné aj priamo akceptovať podmienky ruského dodávateľa.



"Preto musí vláda v prvom rade hájiť slovenské národné záujmy. Premiér (Eduard, pozn. TASR) Heger sa chváli, že sme štvrtí na svete v pomoci Ukrajine v pomere k HDP. Už sa však nechváli tým, že sme na chvoste v mnohých ukazovateľoch, ktoré hovoria o kvalite živote občanov Slovenskej republiky," dodal Pellegrini.



Zastavenie dodávok ruského plynu Slovensku reálne hrozí. Rusko už zastavilo dodávky plynu do Poľska a Bulharska, keď tieto krajiny, podobne ako väčšina krajín EÚ, nesúhlasili s novou podmienkou dodávok plynu, ktorou je platba v rubľoch. Slovensko by malo ďalšiu splátku za plyn poslať 20. mája, no zatiaľ nie je jasné, ako bude platba zrealizovaná.