Hlas-SD: Vláda predstavila rozpočet beznádeje

Bratislava 14. októbra (TASR) - Vláda predstavila rozpočet beznádeje, ktorý znamená extrémne historické zadlženie bez akéhokoľvek výhľadu do budúcnosti. Uviedla to mimoparlamentná strana Hlas-SD v reakcii na návrh štátneho rozpočtu na roky 2023 až 2025, ktorý v piatok schválila vláda. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.



Strana zdôraznila, že vláda to vie, preto jej jediným argumentom je citové vydieranie poslancov, aby tento podľa nej zlý rozpočet podporili. Hlas-SD ho však v takejto podobe nepodporí. Pokiaľ chce vláda naďalej škodiť ľuďom na Slovensku, má dostatok hlasov, aby si ho schválila, dodal Hlas-SD.



Upozornil, že vláda doteraz ani nenaznačila, ako konkrétne bude vyzerať pomoc ľuďom či podnikom a ani netuší, čo bude s miliardami na pomoc robiť.



Dodal, že výdavky štátneho rozpočtu sú dvakrát také vysoké ako za vlády Petra Pellegriniho. Nič z nich však nie je investíciou do budúcnosti. Aj preto proti rozpočtu protestovali zdravotníci, nesúhlasia s ním reprezentanti dôchodcov a mestá a obce ho vnímajú ako vážne ohrozenie plnenia si povinností voči svojim obyvateľom. Ako ďalej dodáva Hlas-SD, Igor Matovič s premiérom Eduardom Hegerom (obaja OĽANO) doteraz zadlžili Slovensko o 15 miliárd eur a napriek tomu za vyše roka drastického zdražovania nedokázali pomôcť takmer nikomu.



Z návrhu rozpočtu vyplýva, že deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných takmer 5 %.