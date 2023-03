Hlas-SD: Vyzývame premiéra, aby zverejnil výsledky výziev plánu obnovy

Bratislava 2. marca (TASR) – Mimoparlamentná strana Hlas-SD považuje plán obnovy za nedostatočne realizovaný a nie je podľa nej na Slovensku implementovateľný v jeho súčasnom znení. Strana vyzvala dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby okamžite zverejnil výsledky výziev plánu obnovy, do ktorej sa mali zapojiť uchádzači do decembra 2022. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informovala podpredsedníčka strany Hlas-SD Zuzana Dolinková.



"Žiadatelia nevedia, ako majú ďalej pokračovať," povedala Dolinková. Dočasne poverená vláda Hegera podľa Hlasu-SD nezvláda plnenie plánu obnovy. Poukázala na problémy v zdravotníctve, školstve, obrane či stavebníctve. "To, čo tvrdíme za stranu Hlas, že zdravotníctvo nie je prioritou tejto vlády, je výsledkom toho, čo sa dnes v totálnom chaose a rozvrate v zdravotníctve deje," povedala Dolinková.



Ekonomický expert strany Hlas-SD Kamil Šaško uviedol, že nejde o problémy iba v oblasti vystavenia nemocnice Rázsochy, ale aj v ďalších výstavbách. Sklz v plnení plánu obnovy vidí aj v digitalizácii zdravotníctva a centralizácii riadenia nemocníc, kde nie sú podľa jeho slov zverejnené žiadne výzvy. Dodal, že dôsledkom odchodu dočasne povereného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) bude spomalenie procesov, až kým rezort prevezme nová vláda.



Poslanec Matúš Šutaj Eštok poukázal na nákup vrtuľníka Leonardo AW 189, ktorý bol podľa neho zakúpený dočasne povereným ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽANO) aj napriek nariadeniu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorým sa mala súťaž zrušiť. Šutaj Eštok chce na Mikulca podať trestné oznámenie.



Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci celoeurópskeho dočasného nástroja Next Generation EU, ktorý predstavuje najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie. Cieľom je obnoviť Európu po pandémii.