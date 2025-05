Hlas-SD: Zastavenie dovozu komodít z Ruska ohrozí bezpečnosť SR

Bratislava 7. mája (TASR) - Návrh Európskej komisie na zastavenie dovozu plynu, ropy a jadrového paliva z Ruska predstavuje vážne riziko pre energetickú bezpečnosť Slovenska, ktorá je kľúčovou súčasťou celkovej bezpečnosti našej krajiny. Uviedla to v stredu koaličná strana Hlas-SD.



Strana zdôraznila, že ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) je zásadne proti tomu, aby Európska komisia pripravovala opatrenia, ktoré poškodzujú nielen naše národné záujmy a kúpyschopnosť slovenských domácností, ale aj celú Európu. Ministerstvo hospodárstva SR pod jej vedením tak nebude súhlasiť s predstaveným návrhom.



Návrh komisie navyše podľa strany neprešiel riadnym posúdením dopadov, neobsahuje analýzu vplyvu na ceny, konkurencieschopnosť či energetickú bezpečnosť. „Sme presvedčení, že diverzifikácia energetických zdrojov je nevyhnutná, avšak tento krok by k nej neprispel. Namiesto skutočného riešenia by len nahradil jednu závislosť inou,“ skonštatovali predstavitelia strany.



Hlas-SD dôrazne trvá na tom, že rozhodnutia v oblasti energetiky musia byť prijímané zodpovedne, s ohľadom na záujmy občanov a bezpečnosť krajiny.