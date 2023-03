Hlas-SD:Minister S. Vlčan musí pre kartelovú dohodu odstúpiť z funkcie

Bratislava 21. marca (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan musí pre kartelovú dohodu s obchodnými reťazcami o cenách potravín odstúpiť z funkcie. Vyzvala ho k tomu mimoparlamentná opozičná strana Hlas-SD.



Agrorezort pondelkovým (20. 3.) vyhlásením podľa Hlasu-SD potvrdil, že na takzvanom zastropovaní cien sa dohodli sami obchodné reťazce. Ceny týchto potravín pritom vzrástli tesne pred piatkovou (17. 3.) tlačovou konferenciou na pôde agrorezortu, pričom minister verejne klamal, keď tvrdil, že má ísť o pomoc spotrebiteľom.



"Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhlásením, ktoré vydalo v pondelok potvrdilo, že poskytlo obchodným reťazcom priestor na rokovania o takzvanej protiinflačnej dohode, ktorú pritom v piatok minister Vlčan nominovaný OĽANO prezentoval ako svoje dielo. Ide tak o závažné porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže obchodníci sa podľa vyjadrení agrorezortu koordinovali na cenách, čo konkurentom tento zákon výslovne zakazuje. Predseda Protimonopolného úradu SR je tak povinný konať ex offo a preveriť konanie obchodníkov i ministra Vlčana," povedal Róbert Puci, poslanec Národnej rady SR a člen predsedníctva Hlasu–SD.



V akejkoľvek demokratickej krajine by sa podľa Puciho minister, ktorý zakrýva zvyšovanie cien potravín a je podozrivý z tak závažného konania v rozpore s ochranou hospodárskej súťaže, musel okamžite porúčať zo svojho kresla.



"Je neakceptovateľné, aby minister Vlčan, ktorého platia zo svojich daní slovenskí občania, prezentoval aktivity obchodných reťazcov predražujúce potraviny, tvrdiac, že to má pomôcť najmä sociálne slabším skupinám obyvateľstva. Hlas–SD vyzýva Samuela Vlčana, aby sa okamžite verejne ospravedlnil, dal pokyn svojim podriadeným na plnú súčinnosť na vyšetrovaní Protimonopolného úradu SR a vrátil prezidentke poverenie. Minister musí v prvom rade brániť záujmy spotrebiteľov a nie plniť peňaženky obchodných reťazcov," dodal Puci.