Hlas-SD:Najvyššiu sumu za 13. dôchodok zase uvidí len zlomok dôchodcov

Bratislava 4. augusta (TASR) - Najvyššiu sumu sociálnej dávky, ktorou súčasná vláda nahradila 13. dôchodky, aj tento rok uvidí len zlomok dôchodcov. Vyjadrila sa tak mimoparlamentná strana Hlas-SD.



"Seniori môžu na skutočný 13. dôchodok zabudnúť aj tento rok," napísala vo vyjadrení strany jej hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková. Vláda im totiž ide opäť vyplatiť len sociálnu dávku, ktorej výška sa napriek sľubom oproti minulému roku nezmení.



"Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) sľuboval, že každý rok sa bude snažiť zvýšiť celkovú sumu určenú na túto dávku o 100 miliónov eur, tento rok však dôchodcovia nič navyše neuvidia," uviedol podpredseda strany Hlas-SD a súčasne nezaradený poslanec Erik Tomáš.



Spomínaná dávka tak zostáva vo výške od 50 do 300 eur, pričom tú najvyššiu sumu uvidí podľa Tomáša len zlomok z celkového počtu 1,4 milióna dôchodcov. "Navyše, ani zďaleka sa nepribližuje k priemernému dôchodku, naopak, je pod úrovňou minimálnej penzie," okomentovala mimoparlamentná strana.



Tomáš vyzdvihol, že ak by platil princíp schválený krátko pred voľbami počas vlády Petra Pellegriniho, seniori by dostali 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku, ktorý už v tomto roku presiahol hranicu 500 eur. "Vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) a Boris Kollár sa však zrušením pôvodného zákona spreneverili svojim predvolebným sľubom a z memoranda s Jednotou dôchodcov Slovenska urobili len zdrap papiera," uzavrel Tomáš.