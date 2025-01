Hlas: Treba zvážiť, či SR bude naďalej podporovať vstup Ukrajiny do EÚ

Bratislava 7. januára (TASR) - Slovensko príde na základe kroku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o stámilióny eur tak pri nákupe plynu od iného dodávateľa, ako aj pri ušlých poplatkoch za tranzit do iných krajín. Ak chce ukrajinský prezident pokračovať v takomto prístupe voči Slovensku, je na mieste otázka, či SR bude aj naďalej podporovať vstup Ukrajiny do EÚ. Uviedla to strana Hlas-SD v stanovisku k zastaveniu dodávok plynu z Ukrajiny.



"Ak chce byť prezident Zelenskyj vnímaný ako partner, musí sa podľa toho aj správať. Slovensko už ukázalo, čo znamená skutočné partnerstvo - Ukrajine sme poskytli výraznú vojenskú, politickú a humanitárnu pomoc a zároveň sme podali pomocnú ruku aj všetkým ľuďom utekajúcim pred nezmyselným vojnovým konfliktom," zdôraznila koaličná strana.



Teraz je podľa Hlasu načase, aby rovnaká úroveň rešpektu a spolupráce bola prejavená aj z jeho strany. Strana uprednostňuje riešenie otvorených otázok formou rokovaní (aj za aktívnej účasti Európskej komisie) a nie jednostranných krokov zo strany Ukrajiny.