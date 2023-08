Hlas: Ukrajinskú kontaminovanú pšenicu z Mlyna Kolárovo nezlikvidovali

Bratislava 25. augusta (TASR) - Ukrajinskú kontaminovanú pšenicu z Mlyna Kolárovo nezlikvidovali, skonzumovali ju prevažne Slováci. Tvrdí to mimoparlamentná strana Hlas-SD.



Polovica údajne kontaminovanej ukrajinskej pšenice z Mlyna Kolárovo už bola podľa nezaradeného poslanca Národnej rady (NR) SR a kandidáta Hlasu-SD do najbližších parlamentných volieb Patricka Linharta na Slovensku skonzumovaná. "Druhá polovica bude asi tiež. Mlyn Kolárovo podal odklad na likvidáciu a majiteľ tvrdí, že pšenica je v poriadku. O tom, či ju skonzumujú Slováci, rozhodne vraj súd," povedal poslanec.



"Celú túto situáciu považujem za obrovské zlyhanie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR, ako aj ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozefa Bíreša," podčiarkol Linhart.



Doplnil, že z 1300 ton ukrajinskej pšenice ostalo v skladovom zásobníku už iba 750 ton. Majiteľ Mlyna Kolárovo sa podľa neho bráni, že vzorky regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) neboli správne odobraté, keďže sa pri odoberaní vzoriek nedodržali procedurálne kroky.



Poslanec poznamenal, že ŠVPS nariadila likvidáciu obila, Mlyn Kolárovo požiadal o odklad a dal celú vec na súd. "K likvidácii zvyšných 750 ton pšenice má dôjsť podľa slov majiteľa mlyna 15. septembra. Ale k žiadnej likvidácii zrejme nedôjde, keďže majiteľ mlyna požaduje ďalší odklad a následne uvoľnenie pšenice na trh, prípadne jej spracovanie," informoval.



Pripomenul, že po informácii o kontaminovanej ukrajinskej pšenici osobne poslal vzorku múky - nie pšenice, na testovanie do akreditovaných laboratórií, aby sa zistil obsah zbytkov pesticídov. "Rezíduá pesticídov sa v múke nepotvrdili, čo som aj predpokladal. Aj keby bola pšenica, z ktorej sa múka vyrobila, mierne kontaminovaná, spracovaním sa zbytky pesticídov strácajú," dodal Linhart.