Hlas: Výbor EP pre kontrolu rozpočtu chce pripraviť SR o investície

Bratislava 26. mája (TASR) - Delegácia Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre kontrolu rozpočtu (CONT) má za cieľ pripraviť Slovensko o investície do infraštruktúry, do rozvoja zdravotníctva, do modernizácie školstva, do rozširovania sociálnych služieb či do zníženia energetickej náročnosti malých a stredných podnikov. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok.



„Je to dôsledok očierňovania Slovenska v zahraničí našou slovenskou opozíciou na čele s Progresívnym Slovenskom, s asistenciou Igora Matoviča a poslancov za stranu SaS. Ich heslo je čím horšie pre Slovensko, tým lepšie pre našu opozíciu. Preto pomocou európskych poslancov a európskych byrokratov a vlastných spojencov z iných krajín sa snažia škodiť Slovensku cez Brusel,“ povedal Šutaj Eštok.



Podľa predsedu strany nejde o bežnú kontrolnú misiu. Šutaj Eštok spochybnil to, že európske orgány odmietli napriek opakovaným žiadostiam účasť europoslanca Branislava Ondruša (Hlas-SD) v tejto delegácii. „Druhý fakt, ktorý potvrdzuje, že nejde o štandardnú kontrolu, je, že nápad na takúto misiu vznikol vo chvíli, keď sa po takmer ročnom spochybňovaní našej trestnoprávnej reformy podarilo môjmu kolegovi, podpredsedovi vlády Petrovi Kmecovi, v Bruseli obhájiť našu vysokú úroveň právneho štátu a ochrany európskych financií,“ doplnil.



Šutaj Eštok skritizoval taktiež program delegácie, ktorý by mal začínať stretnutiami s občianskymi združeniami a novinármi. „Hoci parlament je štátnou inštitúciou, tak táto partička nezačína stretnutiami v parlamente alebo na ministerstvách,“ zdôraznil. Misia je podľa jeho slov politicky motivovaná. „Odmietame netransparentnú manipuláciu zo strany slovenskej opozície a aj jej bruselských spojencov,“ dodal.



Misia Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu je podľa europoslanca Ondruša príkladom pokusu o politické zneužívanie kompetencie tohto orgánu. Ondruš opätovne skritizoval neumožnenie jeho účasti na misii. „Toto nie je bežná prax v Európskom parlamente, alebo teda aspoň doteraz nebola,“ skonštatoval.



Predseda SaS Branislav Gröhling v reakcii uviedol, že Matúš Šutaj Eštok podľa neho kryje korupciu na Slovensku. „Ja sa môžem pýtať, že kto tu rozkradol milióny na haciendy? Kto je za to zodpovedný? Kto momentálne vládne? Kto môže vyšetrovať? Kto kryje tieto kšefty? Ja nechápem, že čoho sa pán Šutaj Eštok bojí, že sa tak pustil do európskej delegácie,“ povedal Gröhling.