Hlas vyzýva vládu prijať Lex Slovensko, aby ľudia nepadali do chudoby

Bratislava 5. apríla (TASR) - Mimoparlamentná strana Hlas-SD vyzýva vládu prijať tzv. Lex Slovensko - balík zákonov na zmiernenie zdražovania, aby občania nepadali pod hranicu chudoby. Uviedol to na utorkovom brífingu predseda strany Peter Pellegrini. Ak tak vláda neurobí, vyzval prezidentku SR, aby v tejto oblasti využila svoj vplyv.



"Pred stredajším (6. 4.) rokovaním vlády vyzývam vládu SR, predsedu vlády a jeho ministrov, aby konečne predstavili Lex Slovensko - sumár zákonov, ktoré majú pomôcť prežiť ľudom na Slovensku túto ťažkú dobu," spresnil Pellegrini.



Lex Slovensko by podľa jeho slov mal obsahovať účinnú pomoc ľuďom ako mimoriadna valorizácia dôchodkov, zvýšenie dávok pre rodiny s deťmi, pomoc pre telesne postihnutých, chorých alebo osamote žijúcich ľudí. Vláda musí podľa neho predstaviť tiež účinnú pomoc slovenskej ekonomike, predstaviť plán garancií dostatočného množstva energií, plynu a ropy pre priemysel. "Musíme hovoriť aj o znížení spotrebnej dane na palivá, ako aj o znížení DPH v kriticky ohrozených sektoroch. Zároveň treba hovoriť aj o potravinovej bezpečnosti Slovenska," zdôraznil.



Pellegrini zároveň vyzval vládu, aby ustanovila orgán, tzv. krízovú radu štátu, ktorá by bola podobná Rade solidarity fungujúcej v minulosti. "Krízová rada štátu by vláde presne povedala, za každý sektor, čo treba robiť," podčiarkol.



"Ak vláda spomínanú radu neustanoví a nepožiada o pomoc všetky segmenty slovenskej spoločnosti, musí do hry vstúpiť prezidentka SR. Keď prezidentka SR vidí, že vláda zlyháva, nestačí z jej strany len komentovať, nestačí robiť len stretnutia s vybranými skupinami v Prezidentskom paláci," dodal predseda Hlasu.



Plénum Národnej rady SR minulý týždeň odmietlo niekoľko návrhov noviel z dielne poslancov okolo Pellegriniho. V návrhu zákona o DPH poslanci navrhli v reakcii na aktuálne zvyšovanie cien potravín znížiť sadzbu DPH na úroveň 5 %. Týkať sa to malo tovarov, ktoré tvoria okruh základných potravín, a oslobodiť chceli od DPH dodávanie tovaru pri priamom predaji – takzvanom predaji z dvora. Návrhom zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja reagovali poslanci na aktuálne zvyšovanie cien pohonných látok.



Podpredseda strany Erik Tomáš vyzval premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby vnímal realitu a aby vláda pripravila balík zákonov. "Slovensko už potrebuje svoj Lex Slovensko. Čoraz viac ľudí padá pod hranicu chudoby a je veľmi vážna situácia. Keď už ste si neosvojili naše návrhy, príďte s niečím vy sám alebo vaša vláda. Na túto biedu sa už nedá pozerať," dodal Tomáš.