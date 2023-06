Hlas: Z opustených štátnych budov by mohli byť byty či kultúrne centrá

Bratislava 15. júna (TASR) - Štát vlastní desiatky, možno stovky opustených budov, ktoré chátrajú a mohli by pomôcť samosprávam. Dali by sa z nich urobiť nájomné byty, domovy sociálnych služieb, kultúrne či športové centrá, ale štát ich radšej predá. Upozornil na to vo štvrtok podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD a poslanec Národnej rady SR Richard Raši.



"Silný štát sa stará o ľudí, silný štát podporuje samosprávy a silný štát sa stará aj o svoj majetok," spresnil Raši a zdôraznil, že Hlas-SD ponúka aj riešenie. Je ním vznik Agentúry pre správu prebytočného štátneho majetku, ktorá by opustené a nevyužívané nehnuteľnosti spravovala, ponúkala samosprávam a hľadala im nový zmysel. "Rovnako, ako dostali nový zmysel bývalé košické kasárne, z ktorých sme počas môjho primátorovania urobili Kulturpark," povedal Raši.



Odborník na samosprávy v strane Michal Kaliňák upozornil na príklad z Jablonova nad Turňou, kde tri roky žiadali o prevod starej colnej budovy. Keď sa ju na trikrát nepodarilo predať, až potom ju dostala samospráva a dnes je tam 11 nájomných bytov.



Podľa neho zriadenie spomínanej agentúry zvýši tlak na efektivitu správy štátnych budov a rozviaže ruky samosprávam. Zároveň tiež umožní riešiť konkrétne problémy ľudí v mestách a obciach a spomalí zbytočné zastavanie ďalšieho územia.



"Na jednom webe budú všetky prebytočné, nevyužité štátne budovy a samosprávy si o ne budú môcť transparentne požiadať s dokladovaním verejnoprospešného účelu, ktorý je pre mestá a obce dôležitý," uzavrel Kaliňák, ktorý ešte z pozície ústredného riaditeľa kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) toto riešenie navrhoval aj do plánu obnovy. Vláda Igora Matoviča (OĽANO) to však podľa neho odmietla.