Volkswagen hlási vyšší predaj v USA za uplynulý rok

Wolfsburg/New York 7. januára (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) oznámila výrazný nárast predaja v USA v minulom roku, a to napriek pretrvávajúcemu nedostatku polovodičov a slabým výsledkom v poslednom štvrťroku. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré VW zverejnil v piatok.



Pod celoročné výsledky sa podpísala najmä popularita športovo-úžitkových vozidiel, ako sú Atlas a Tiguan.



Konkrétne sa odbyt koncernu v Spojených štátoch vlani zvýšil o 15 % na 375.030 vozidiel, uvádza sa vo vyhlásení. Na konci roka však predaj klesol o takmer 11 % na 84.336 vozidiel v porovnaní so 4. kvartálom 2020. Pretrvávajúce problémy s dodávkami čipov a ďalšie ťažkosti dodávateľského reťazca v posledných troch mesiacoch značne spomalili americký automobilový trh.



VW bol počas celého roka opakovane nútený skrátiť pracovný čas vo viacerých závodoch pre nedostatok elektronických súčiastok.