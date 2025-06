Fico: Spojené hlasovanie o rozpočte a o dôvere vlády nie je na stole

Bratislava 28. júna (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) považuje schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok za prioritu. Nevie si predstaviť, že by krajina išla do rozpočtového provizória. Vylúčil však spájanie hlasovania o rozpočte v parlamente s hlasovaním o vyslovení dôvere vlády. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.











UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.