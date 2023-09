Hlasovanie o ďalšie Čistinky je v plnom prúde

Výsledky hlasovania o Lidl Čistinky v roku 2022:

Kategória miest do 9 400 obyvateľov: Modra (142 982 hlasov)

Kategória miest od 9 401 do 15 500 obyvateľov: Štúrovo (67 259 hlasov)

Kategória miest od 15 501 do 21 500 obyvateľov: Dolný Kubín (37 957 hlasov)

Kategória miest od 21 501 do 32 000 obyvateľov: Rimavská Sobota (204 026 hlasov)

Kategória miest nad 32 001 obyvateľov: Komárno (62 354 hlasov)



Zaujímavosti z hlasovania o Lidl Čistinky v roku 2022:

Celkový počet odovzdaných hlasov: 1 295 923

Víťazné mestá získali takmer 40% zo všetkých hlasov: 514 578

Najviac hlasov za celú súťaž získala Rimavská Sobota: 204 026

Najviac hlasov za jeden deň (25.9.): 319 986 Kategória miest do 9 400 obyvateľov: Modra (142 982 hlasov)Kategória miest od 9 401 do 15 500 obyvateľov: Štúrovo (67 259 hlasov)Kategória miest od 15 501 do 21 500 obyvateľov: Dolný Kubín (37 957 hlasov)Kategória miest od 21 501 do 32 000 obyvateľov: Rimavská Sobota (204 026 hlasov)Kategória miest nad 32 001 obyvateľov: Komárno (62 354 hlasov)Celkový počet odovzdaných hlasov: 1 295 923Víťazné mestá získali takmer 40% zo všetkých hlasov: 514 578Najviac hlasov za celú súťaž získala Rimavská Sobota: 204 026Najviac hlasov za jeden deň (25.9.): 319 986

Bratislava 13. septembra (OTS) - V druhom ročníku súťaže bojuje o päť Lidl Čistiniek 68 miest a mestských častí. Hlasovanie o mestské parky čo svet nevidel trvá až do 22. októbra. Následne verejnosť spozná ďalších päť víťazov, ktorí sa pridajú ku Komárnu, Rimavskej Sobote, Dolnému Kubínu, Štúrovu a Modre.V premiérovom ročníku bolo odovzdaných takmer 1 300 000 hlasov. Podarí sa túto métu prekonať? Zapojiť sa do súťaže je skutočne jednoduché, stačí navštíviť web www.lidl.sk/cistinka , registrovať sa a podporiť svojho favorita. Hlasovať je možné každý deň. Lokality sú rozdelené podľa počtu obyvateľov do piatich kategórií, z každej vzíde jeden víťaz. Celkovo súťaží 68 miest a mestských častí, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa Lidl.“ povedal Jozef Šimko, primátor mesta Rimavská Sobota. Práve Gemerčania získali najviac hlasov v premiérovom ročníku.Lidl Čistinka je mestský park tvorený zo štyroch prepojených modulov. Tri z nich majú rozmer 12 x 12 m, štvrtým je multifunkčné športovisko s výmerou 15 x 15 m. Basketbal? Futbal? Volejbal? Stolný tenis? Žiaden problém, na Čistinke padnú mnohé športové rekordy. V ďalších troch častiach sa na ihrisku zabavia najmenší, pod prístreškom si jedlá pripravené na griloch vychutnajú mnohí fajnšmekri, workoutovú zónu využijú mladí i starší. Na Čistinkách sa nachádza aj množstvo lavičiek a zelene. Jednoducho, mestský park jedna báseň!“ vysvetlil Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za nákup a marketing.doplnil M. Nagy. Rozloha Čistinky je viac ako dvojnásobná v porovnaní so Žihadielkom, hodnota jedného tohto mestského parku je 180 000 €. Každá Čistinka môže byť však iná, jedinečná – moduly je totiž možné variabilne usporiadať s ohľadom na pozemok a lokalitu.Projekt je realizovaný Nadáciou Lidl a Nadačným fondom Lidl v Centre pre filantropiu v spolupráci s Lidl Slovenská republika, v.o.s.