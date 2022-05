Hlasovanie o tzv. ropnej dani sa presúva, schôdza sa skončí v stredu

Bratislava 25. mája (TASR) - O zdanení mimoriadnych príjmov z ropy budú poslanci hlasovať až na schôdzi so začiatkom od 14. júna. Aktuálna schôdza by sa zároveň mala skončiť ešte v stredu, parlament bude rokovať v prípade potreby aj po 19.00 h, schválilo to plénum Národnej rady (NR) SR.



Poslanci si skrátili aj obednú prestávku, ktorá bude o hodinu kratšia, len do 13.00 h. Rozhodovanie o zostávajúcich personálnych otázkach bude zároveň ako posledný bod a nebude viazané na tradičné hlasovanie o 17.00 h.



Plénum malo pôvodne hlasovať o posunutí návrhu zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou do druhého čítania v stredu o 11.00 h. Rafinéria Slovnaft by mala podľa návrhu platiť mimoriadnu daň z cenovej výhody, ktorú jej prináša spracovanie ruskej ropy.



Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský v stredu pre novinárov v parlamente uviedol, že strana SaS a OĽANO sa nedohodli na finálnom znení tohto návrhu. "Náš názor je taký, že sme za to, aby Slovnaft bol zdanený touto daňou," skonštatoval. Sme rodina podľa neho súhlasí aj s tým, aby to bolo použité na 8 % DPH na palivá alebo na platy učiteľom a lekárom.



Poslanec zo strany Za ľudí Juraj Šeliga poznamenal, že časový priestor vytvorený presunutím návrhov sa využije na rokovanie v Bruseli. "SaS povedala, že tieto rokovania bude zabezpečovať pán minister Sulík, ale, samozrejme, aj minister financií a ďalší mu budú plne k dispozícii," priblížil. Podľa neho je stále priestor nájsť kompromis na zníženie inej dane. Dodal, že Za ľudí navrhlo, aby sa začalo hovoriť napríklad o plyne.