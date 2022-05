Hlasovanie o zdanení mimoriadnych príjmov z ropy poslanci preložili

Bratislava 24. mája (TASR) - Poslanci parlamentu presunuli hlasovanie o zdanení mimoriadnych príjmov z ruskej ropy. Pôvodne mali o posunutí do druhého čítania rozhodnúť v utorok o 11.00 h, hlasovať však o tom budú až v stredu (25. 5.), rovnako o 11.00 h.



Rafinéria Slovnaft by mala podľa návrhu zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou platiť mimoriadnu daň z cenovej výhody, ktorú jej prináša spracovanie ruskej ropy. Tá je v posledných mesiacoch výrazne lacnejšia ako ropa typu Brent a štát chce túto výhodu využiť na dodatočný príjem do štátneho rozpočtu.



SaS navrhovala, aby sa avizovaná daň z ropy použila na zníženie iných daní, napríklad dane z pridanej hodnoty (DPH) na naftu a benzín. Ak tento návrh neprejde, podľa predsedu strany a ministra hospodárstva Richarda Sulíka chce SaS zdanenie mimoriadnych príjmov z ruskej ropy v parlamente vetovať. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) však upozornil, že predpisy EÚ neumožňujú zníženie DPH na motorové palivá.



Poslanci zároveň v utorok odsúhlasili, že o zákone o mediálnych službách budú hlasovať v stredu o 11.00 h. Zákon o mediálnych službách má nahradiť doterajší zákon o vysielaní a retransmisii a tzv. zákon o digitálnom vysielaní. Legislatívnou úpravou by sa mali platformy na zdieľanie videí zaradiť do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb.