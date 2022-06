Hlas–SD: Koalícia ide spraviť zo Slovenska potravinové peklo

Bratislava 1. júna (TASR) – Novela zákona o potravinách, ktorú prijala koalícia OĽANO, SaS, Sme Rodina a Za ľudí, spraví zo Slovenska potravinové peklo. Uviedla to mimoparlamentná strana Hlas-SD v súvislosti s novelou, ktorú v stredu (25. 5.) odsúhlasilo plénum Národnej rady (NR) SR.



V období, keď saldo zahraničného obchodu s potravinami dosiahlo len za prvý štvrťrok medziročný nárast o dve pätiny, koalícia podľa Hlasu nepochopiteľne znižuje pokuty za predaj zdraviu škodlivých a falšovaných potravín. Strana Hlas-SD vyzýva prezidentku, aby zákon vrátila do NR SR.



"Saldo zahraničného obchodu za prvý štvrťrok 2022 medziročne vzrástlo o neuveriteľných 40 %. Na Slovensko sa doviezlo za prvé tri mesiace výrazne viac poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov ako pred rokom. Novela pritom nehorázne znižuje pokuty za ohrozovanie spotrebiteľa nebezpečnými, falšovanými alebo skazenými potravinami. Zo Slovenska spraví raj potravinových podvodníkov s rizikom smiešnych pokút," povedal Róbert Puci, nezaradený poslanec NR SR a člen predsedníctva strany Hlas–SD.



Poznamenal, že podľa údajov Štatistického úradu SR prekročil dovoz potravín len za prvý kvartál 2022 miliardu eur, keď dosiahol hodnotu 1,173 miliardy eur. Za celý predchádzajúci rok pritom saldo zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami dosiahlo zápornú hodnotu 1,725 miliardy eur. Analytici preto podľa neho predpokladajú, že celoročná rekordná negatívna hranica bude prekonaná už v prvom polroku. Ide o vôbec najhoršie čísla v ére samostatnosti SR, dodal.



Zdôraznil, že koalícia novelou zákona o potravinách zrušila tzv. miliónové pokuty pre obchodné reťazce za opakovaný predaj pokazených a zdraviu škodlivých potravín. Aj počas pandémie pritom podľa neho reťazce dosahovali rekordné zisky a zaplatiť doslova smiešne pokuty navrhované koalíciou tak pre ne bude úplne triviálne. Minimálna výška pokuty sa z jedného milióna eur zníži o 95 % na 50.000 eur.



"Hlas–SD je zhrozený z konania súčasnej koalície. Pod rúškom hádok presadila zákon, ktorý významne poškodí kvalitu potravín a zdravie slovenských spotrebiteľov a poškodí slovenských výrobcov potravín. To všetko v období, keď ceny potravín dosahujú rekordy, v zahraničných médiách sa hovorí o svetovom hladomore a riziko nárastu podvodov s potravinami nebolo nikdy také vysoké," podčiarkol Puci.



Dva roky politiky agrorezortu vedeného OĽANO zabezpečili podľa Puciho najvyššie dovozy zahraničných potravín. "Ako sociálni demokrati sme nepodporili túto novelu. Strana Hlas–SD bude vždy presadzovať práva slovenských spotrebiteľov na kvalitné, bezpečné a dostupné potraviny a preto vyzývame prezidentku SR, aby túto novelu nepodpísala a neprispela tak k potravinovému peklu, ktoré táto vláda zo Slovenska robí," dodal Puci.