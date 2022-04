Hlas–SD: S. Vlčan vyplatil milióny eur dvakrát za to isté

Bratislava 22. apríla (TASR) – Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) vyplatil viac ako 4,8 milióna eur z peňazí daňových poplatníkov dvakrát za to isté. Prostredníctvom rezortnej inštitúcie Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) zaplatil za zber rovnakých údajov od chovateľov hydiny v roku 2021 aj 2022. Informovala o tom mimoparlamentná opozičná strana Hlas–SD.



"Po obrovskej kauze najdrahších svíň minister Vlčan prichádza s kauzou dvakrát preplatených sliepok. OĽANO je známe rozhadzovaním miliónov eur daňových poplatníkov nielen na testovanie, lotérie, ale aj na svine. Zaplatiť za dáta, ktorých uplatnenie je sporné, a dokonca dvakrát, je také vážne pochybenie, že orgány činné v trestnom konaní musia byť slepé, ak nezačnú konať," povedal Róbert Puci, nezaradený poslanec Národnej rady SR a člen predsedníctva strany Hlas–SD.



V rámci zberu údajov od chovateľov hydiny v roku 2021 vyplatil podľa neho štát za poskytnuté dáta 114 chovateľom hydiny vyše 4,04 milióna eur, pričom posledná zmluva bola uzatvorená 23. februára 2022. Počas marca NPPC uzavrelo zmluvy so 106 chovateľmi znova, obišlo však už menších chovateľov. No celkovo 794.000 eur rezortná organizácia ministra Vlčana vypláca podľa Hlasu-SD za tie isté údaje. V oboch rokoch totiž platila za zber údajov na základe tých istých údajov k 31. júlu 2021 z centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ), ktoré sa od seba nijako nelíšia.



"Desiatky tisíc eur za najdrahšie svine si stále beztrestne užívajú ľudia z OĽANO, ktorí z nich nevrátili ani cent. Žiadame preto orgány činné v trestnom konaní, ak tvrdia, že sú nezávislé, aby zverejnili stav vyšetrovania kauzy najdrahších svíň, ktorá bola realizovaná a utajená pred verejnosťou priamo ministrom OĽANO Vlčanom. Zároveň aby bezodkladne začali vyšetrovanie v kauze dvakrát preplatených sliepok. Z verejne dostupných informácií je totiž jasné, že takéto konanie by mohlo byť kvalifikované ako porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku a zneužívanie právomocí verejného činiteľa," uzavrel Puci.



Dodal, že vychádzajúc z informácií k tejto kauze zverejnených na webovej stránke polnoinfo.sk, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR už niekoľko dní k tejto kauze na otázky médií neodpovedá.