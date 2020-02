Hlavná ekonómka Svetovej banky odchádza z inštitúcie

Washington 5. februára (TASR) - Hlavná ekonómka Svetovej banky (SB) Pinelopi Koujianou Goldbergová v stredu oznámila, že z inštitúcie odchádza. Uviedla to v liste kolegom.



Goldbergová označila svoje rozhodnutie za „ťažké". Napísala, že 1. marca odstúpi z funkcie, aby sa vrátila k vyučovaniu na Yale University.



Prezident Svetovej banky David Malpass v separátnom liste oznámil, že Goldbergovej funkciu dočasne prevezme vedúci výskumu Aart Kraay, kým nebude vymenovaný nový hlavný ekonóm SB.



Ocenil zároveň prácu Goldbergovej a vyzdvihol jej snahu o prepojenie SB so špičkovým akademickým výskumom. A jej hodlanie pritiahnuť mladých talentovaných ekonómov do banky, v čom chce inštitúcia pokračovať aj po jej odchode, napísal Malpass.



Goldbergová, Američanka s gréckymi koreňmi, sa ujala svojho postu na konci apríla 2018 po rezignácii Paula Romera v súvislosti s kontroverznými štatistickými metódami Svetovej banky.



Goldbergová je absolventkou univerzity v nemeckom Freiburgu, a tiež americkej univerzity Stanford. Bola prvou šéfredaktorkou American Economic Review a pred vstupom do banky prednášala ekonómiu na Yale.



V rámci SB skúmala globálne hodnotové reťazce a v správe uverejnenej v októbri minulého roku ukázala, ako by chudobné krajiny mohli transformovať svoje ekonomiky špecializáciou na výrobu konkrétneho komponentu, a nie na budovanie celých priemyselných odvetví od nuly.