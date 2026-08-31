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Hlavné čínske štátne aerolínie sú za prvý polrok v strate
Tri najväčšie čínske štátne letecké spoločnosti vykázali za január až jún už siedmy rok v rade straty.
Autor TASR
Peking 31. augusta (TASR) - Tri najväčšie čínske štátne letecké spoločnosti vykázali za január až jún už siedmy rok v rade straty. Kombinovaná čistá strata prepravcov Air China, China Eastern Airlines a China Southern Airlines dosiahla sumu 8,2 miliardy jüanov (1,05 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Za prvý kvartál pritom tieto tri letecké firmy vykázali zisk v objeme 4,82 miliardy CNY, a to vďaka silnému dopytu počas lunárneho Nového roka. Za prvý polrok však vlajkový čínsky letecký dopravca Air China skončil v strate 2,3 miliardy CNY, spoločnosť China Eastern vykázala stratu 2,2 miliardy CNY a China Southern stratu 3,7 miliardy CNY. China Eastern uviedla, že stratu spôsobilo narušenie medzinárodných trás a zvýšené ceny leteckého paliva v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe. Náklady týchto troch prepravcov na palivo totiž stúpli o 35 % až 38 %.
Tržby sa však výrazne zvýšili. Spoločnosť Air China dosiahla rast príjmov o 10,5 %, tržby firmy China Eastern sa zvýšili o 11,1 % prepravca China Southern dosiahol rast tržieb o 9,7 %.
(1 EUR = 7,8251 CNY)
Za prvý kvartál pritom tieto tri letecké firmy vykázali zisk v objeme 4,82 miliardy CNY, a to vďaka silnému dopytu počas lunárneho Nového roka. Za prvý polrok však vlajkový čínsky letecký dopravca Air China skončil v strate 2,3 miliardy CNY, spoločnosť China Eastern vykázala stratu 2,2 miliardy CNY a China Southern stratu 3,7 miliardy CNY. China Eastern uviedla, že stratu spôsobilo narušenie medzinárodných trás a zvýšené ceny leteckého paliva v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe. Náklady týchto troch prepravcov na palivo totiž stúpli o 35 % až 38 %.
Tržby sa však výrazne zvýšili. Spoločnosť Air China dosiahla rast príjmov o 10,5 %, tržby firmy China Eastern sa zvýšili o 11,1 % prepravca China Southern dosiahol rast tržieb o 9,7 %.
(1 EUR = 7,8251 CNY)