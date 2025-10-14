< sekcia Ekonomika
Hlavné mesto otvorilo po modernizácii nový most na Hradskej ulici
Bratislava 14. októbra (TASR) - Hlavné mesto dokončilo nové premostenie cez Malý Dunaj, ktoré prepája mestskú časť Vrakuňa so zvyškom mesta. Nový most na Hradskej ulici tak opäť slúži autám i mestskej hromadnej doprave (MHD), rovnako aj chodcom a cyklistom, ktorí majú po novom širšiu lávku. Po komplexnej modernizácii ho otvorili v utorok.
„Verím, že tento nový, bezpečnejší a komfortnejší most bude slúžiť minimálne polstoročie, takisto ako predchodca,“ uviedol na tlačovej besede primátor Bratislavy Matúš Vallo.
Okrem samotného mosta boli vybudované aj dva nové priechody pre chodcov, osadené nové osvetlenie a upravená cyklotrasa v smere na Most pri Bratislave.
Komplexná modernizácia znamenala úplné rozobratie celého pôvodného mosta aj nosných pilierov. S výnimkou základov ho zhotoviteľ odstránil do konca minulého roka. S riešením zostávajúcich základov, ktoré boli pod hladinou, pomohol Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý dočasne znížil hladinu Malého Dunaja o niekoľko desiatok centimetrov. Na jar tohto roka vznikol uprostred rieky dočasný ostrov s priemerom desať metrov. Zhotoviteľ ho využíval ako pracovnú plošinu a zároveň tam razil mikropilóty pre základy nového mosta, ktorých je 39.
Počas stavebných prác na moste použili 600 kubických metrov betónu, 130 ton oceľových konštrukcií a 130 ton betonárskej výstuže.
Starosta Vrakune Martin Kuruc pri príležitosti otvorenia mosta poznamenal, že je to veľký krok pre Bratislavu a ešte väčší pre mestskú časť Vrakuňa. Hoci ich to, ako priznal, stálo veľa nervov, za daný čas sa urobilo maximum, čo sa dalo. Most tak opäť môžu využívať nielen Vrakunčania, ale aj obyvatelia okolitých častí. Otvorenie nového mosta víta aj Roman Lamoš, starosta Podunajských Biskupíc, ktoré boli taktiež „zasiahnuté“ dopravnými obmedzeniami, keďže obchádzková trasa prechádzala aj cez ich mestskú časť. Obyvateľom poďakoval za trpezlivosť a rešpektovanie obmedzení. Podotkol, že ide o mimoriadne frekventovaný úsek, ktorým pred modernizáciou premávalo počas pracovných dní v oboch smeroch približne 20.000 vozidiel denne.
Most postavený v roku 1962 nebol dlhší čas v dobrom stave. V máji minulého roka vyhlásilo hlavné mesto na moste mimoriadnu situáciu. Zároveň zakázali prejazd pre vozidlá nad 7,5 tony s výnimkou MHD. Pre nevyhnutnú komplexnú modernizáciu ho mesto následne 29. novembra 2024 uzavrelo. Počas prác zároveň vytvorilo pre chodcov, MHD a záchranné zložky dočasné premostenie.
O obnovu mosta žiadala magistrát mestská časť Vrakuňa. V roku 2022 prešiel komplexnou prehliadkou a stavebno-technický stav mosta bol v šiestom stupni, čo podľa technických podmienok znamená veľmi zlý.
