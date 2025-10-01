< sekcia Ekonomika
Hlavné mesto spúšťa regulované parkovanie PAAS aj v zóne Starý háj
Prvú etapu regulovaného parkovania, teda v Ovsišti, spustilo už 20. augusta.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Hlavné mesto spúšťa v stredu regulované parkovanie v ďalšej časti bratislavskej Petržalky. Bratislavský parkovací asistent (PAAS) zavádza v druhej časti v lokalite PE1 - Háje II a III, a to v zóne Starý háj. Prvú etapu regulovaného parkovania, teda v Ovsišti, spustilo už 20. augusta.
„Od dnešného dňa spúšťame regulované parkovanie v zóne Starý háj. Cieľom je priniesť do ulíc viac poriadku a bezpečia, ale najmä zlepšiť podmienky pre rezidentov, aby mali väčšiu šancu zaparkovať v blízkosti svojho domova,“ konštatuje PAAS na sociálnej sieti.
Predmetná zóna je regulovaná v pracovné dni od 12.00 h do polnoci a v nedeľu od 18.00 h. V tomto čase bude parkovanie spoplatnené sumou jedno euro na hodinu. Oproti ostatným častiam PE1 je teda zavedená regulácia aj v nedeľu, pomôcť to má zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov počas nedeľných večerov. Počas ostatných dní, teda v soboty a sviatky (mimo nedele), bude parkovanie bezplatné.
Systém Bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.
„Od dnešného dňa spúšťame regulované parkovanie v zóne Starý háj. Cieľom je priniesť do ulíc viac poriadku a bezpečia, ale najmä zlepšiť podmienky pre rezidentov, aby mali väčšiu šancu zaparkovať v blízkosti svojho domova,“ konštatuje PAAS na sociálnej sieti.
Predmetná zóna je regulovaná v pracovné dni od 12.00 h do polnoci a v nedeľu od 18.00 h. V tomto čase bude parkovanie spoplatnené sumou jedno euro na hodinu. Oproti ostatným častiam PE1 je teda zavedená regulácia aj v nedeľu, pomôcť to má zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov počas nedeľných večerov. Počas ostatných dní, teda v soboty a sviatky (mimo nedele), bude parkovanie bezplatné.
Systém Bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.