< sekcia Ekonomika
Hlavné mesto spúšťa systém PAAS v lokalite Lanfranconi, Podhradie
Na základe požiadaviek obyvateľov bytových domov na Nábreží arm. gen. L. Svobodu 18 a 20 pripravuje hlavné mesto rozšírenie parkovacích kapacít.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Hlavné mesto spúšťa v stredu regulované parkovanie v ďalšej časti bratislavského Starého Mesta. Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS) zavádza v lokalite SM5 - Lanfranconi, Podhradie. Parkovanie v nej bude možné len s platnou parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade parkovného.
Predmetná zóna bude regulovaná od pondelka do nedele, v čase od 8.00 h do polnoci. Cez pracovný týždeň bude spoplatnená sumou dve eurá za hodinu, počas víkendov a sviatkov sumou jedno euro.
„V rámci novej parkovacej zóny dochádza k viacerým úpravám organizácie dopravy a parkovania,“ podotýka samospráva.
Chodník pozdĺž ulice Nábrežie arm. gen. L. Svobodu smerom k objektu Machnáč bude zaradený do režimu parkovania vyhradeného pre rezidentov a abonentov. Parkovať tam budú teda môcť len vozidlá s platnou rezidentskou alebo abonentskou parkovacou kartou pre zónu SM5.
Na Žižkovej ulici dôjde k zmene organizácie dopravy. Úsek od projektu Vydrica smerom k Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku bude zjednosmernený. Cieľom je zachovať možnosť parkovania, čo by pri obojsmernej premávke nebolo podľa magistrátu možné.
Na základe požiadaviek obyvateľov bytových domov na Nábreží arm. gen. L. Svobodu 18 a 20 pripravuje hlavné mesto rozšírenie parkovacích kapacít. Začiatok prác na vybudovaní nových parkovacích miest avizuje v najbližšom období. Z tohto dôvodu nebude plocha pred týmito bytovými domami dočasne zaradená do PAAS. Parkovanie zostáva zatiaľ v doterajšom režime.
Systém Bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.
Predmetná zóna bude regulovaná od pondelka do nedele, v čase od 8.00 h do polnoci. Cez pracovný týždeň bude spoplatnená sumou dve eurá za hodinu, počas víkendov a sviatkov sumou jedno euro.
„V rámci novej parkovacej zóny dochádza k viacerým úpravám organizácie dopravy a parkovania,“ podotýka samospráva.
Chodník pozdĺž ulice Nábrežie arm. gen. L. Svobodu smerom k objektu Machnáč bude zaradený do režimu parkovania vyhradeného pre rezidentov a abonentov. Parkovať tam budú teda môcť len vozidlá s platnou rezidentskou alebo abonentskou parkovacou kartou pre zónu SM5.
Na Žižkovej ulici dôjde k zmene organizácie dopravy. Úsek od projektu Vydrica smerom k Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku bude zjednosmernený. Cieľom je zachovať možnosť parkovania, čo by pri obojsmernej premávke nebolo podľa magistrátu možné.
Na základe požiadaviek obyvateľov bytových domov na Nábreží arm. gen. L. Svobodu 18 a 20 pripravuje hlavné mesto rozšírenie parkovacích kapacít. Začiatok prác na vybudovaní nových parkovacích miest avizuje v najbližšom období. Z tohto dôvodu nebude plocha pred týmito bytovými domami dočasne zaradená do PAAS. Parkovanie zostáva zatiaľ v doterajšom režime.
Systém Bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.