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Hlavné mesto spúšťa systém PAAS v lokalite Kramáre v Novom Meste
Predmetná zóna bude regulovaná počas pracovných dní od 8.00 h do polnoci, v nedeľu od 18.00 h.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Hlavné mesto spúšťa v stredu regulované parkovanie v ďalšej časti bratislavského Nového Mesta. Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS) zavádza v lokalite NM3 - Kramáre. Parkovanie v nej bude možné len s platnou parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade parkovného.
Predmetná zóna bude regulovaná počas pracovných dní od 8.00 h do polnoci, v nedeľu od 18.00 h. V čase regulácie bude spoplatnená sumou jedno euro za hodinu.
Hlavné mesto zároveň podotýka, že v danej lokalite došlo k viacerý zmenám v organizácii dopravy, ktorých cieľom bolo zlepšiť bezpečnosť, plynulosť premávky a parkovanie. Zavádza sa napríklad jednosmerná premávka na ulici Malá Pražská z dôvodu budovania cyklotrasy, pre lepšie parkovanie sú zjednosmernené ulice Ďurgalova, Jelšová a Hrdličkova, zjednosmernenie sa týka aj ulice Guothova. K zmenám dochádza aj na križovatkách Jahodová a Uhrova, Hrdličkova a Ďumbierska, Klenová a Rozvodná.
„Kramáre sú zároveň mimoriadne zaťaženou lokalitou s viacerými zdravotníckymi zariadeniami. Aj preto zhotoviteľ realizuje vodorovné dopravné značenie postupne po jednotlivých úsekoch tak, aby čo najmenej obmedzil dostupnosť parkovania pre pacientov, návštevníkov aj obyvateľov,“ informuje mestská časť Nové Mesto na sociálnej sieti. Ak nie sú podľa samosprávy niektoré časti zóny ešte kompletne doznačené, ide o dočasný stav. Ubezpečuje, na dokončení značenia sa intenzívne pracuje a práce budú, podľa potreby, pokračovať aj počas víkendu. Cieľom je zónu dokončiť čo najskôr.
Systém Bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.
Predmetná zóna bude regulovaná počas pracovných dní od 8.00 h do polnoci, v nedeľu od 18.00 h. V čase regulácie bude spoplatnená sumou jedno euro za hodinu.
Hlavné mesto zároveň podotýka, že v danej lokalite došlo k viacerý zmenám v organizácii dopravy, ktorých cieľom bolo zlepšiť bezpečnosť, plynulosť premávky a parkovanie. Zavádza sa napríklad jednosmerná premávka na ulici Malá Pražská z dôvodu budovania cyklotrasy, pre lepšie parkovanie sú zjednosmernené ulice Ďurgalova, Jelšová a Hrdličkova, zjednosmernenie sa týka aj ulice Guothova. K zmenám dochádza aj na križovatkách Jahodová a Uhrova, Hrdličkova a Ďumbierska, Klenová a Rozvodná.
„Kramáre sú zároveň mimoriadne zaťaženou lokalitou s viacerými zdravotníckymi zariadeniami. Aj preto zhotoviteľ realizuje vodorovné dopravné značenie postupne po jednotlivých úsekoch tak, aby čo najmenej obmedzil dostupnosť parkovania pre pacientov, návštevníkov aj obyvateľov,“ informuje mestská časť Nové Mesto na sociálnej sieti. Ak nie sú podľa samosprávy niektoré časti zóny ešte kompletne doznačené, ide o dočasný stav. Ubezpečuje, na dokončení značenia sa intenzívne pracuje a práce budú, podľa potreby, pokračovať aj počas víkendu. Cieľom je zónu dokončiť čo najskôr.
Systém Bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.