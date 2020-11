Hlavnú cenu Nadácie Pontis Via Bona Slovakia 2019 získal ESET

Bratislava 11. novembra (TASR) - Nadácia Pontis už po 20. raz ocenila firmy z celého Slovenska za ich zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu. Okrem ocenenia Via Bona Slovakia 2019 v šiestich hlavných kategóriách udelila aj tri špeciálne ceny. Víťazom hlavnej kategórie zodpovedná veľká firma sa stala spoločnosť Eset, ktorá získala ocenenie aj v kategórii dobrý partner komunity. Ocenenie v druhej hlavnej kategórii zodpovedná malá/stredná firma získala spoločnosť Profesia. V stredu o tom informovala PR manažérka nadácie Zuzana Schaleková.



Ocenenia Via Bona Slovakia 2019 mala Nadácia Pontis udeliť ešte v apríli. Pre pandémiu galavečer presunula na november, ktorý však zasiahla druhá vlna pandémie nového koronavírusu. Ceny za zodpovedné podnikanie tak po prvý raz v histórii udelila online. "Doba si žiada, aby sme boli pripravení na zmeny. Sme radi, že sme našli spôsob, ako úprimne poďakovať firmám, a najmä ľuďom, ktorí v nich pracujú, za to, že pomáhajú, aby bolo Slovensko lepšou krajinou," uviedol Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.



Do jubilejného 20. ročníka Via Bona Slovakia sa prihlásilo 38 malých, stredných i veľkých firiem s 52 príkladmi zodpovedného podnikania. Hodnotiace komisie, zložené z odborníkov z firemného, neziskového i verejného sektora, posunuli do finále 20 nominácií a v druhom kole spomedzi nich vybrali víťazov.



Okrem šiestich hlavných kategórií udelila Nadácia Pontis aj tri špeciálne ceny. Ocenenie zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí získali Slovenské elektrárne, cenu dobre spravovaná firma si odniesla ČSOB Banka a víťazstvo v čitateľskej ankete o cenu verejnosti si pripísal nitriansky výrobca čokolád, spoločnosť Lyra.



Víťazom v kategórii zelená firma, ktorá kladie dôraz na obehovú ekonomiku, sa stala bratislavská spoločnosť JRK Slovensko s projektom spravodlivej evidencie odpadov Elwis. Ocenenie v kategórii sociálne inovácie získala spoločnosť Letmo SK z Banskej Bystrice za aktívne rozvíjanie produktov a služieb a budovanie komunity pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. V kategórii skvelý zamestnávateľ sa stala najúspešnejšou spoločnosť Whirlpool Slovakia.