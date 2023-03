Hlavný akcionár Credit Suisse vylúčil ďalšiu finančnú investíciu

Zürich 15. marca (TASR) - Hlavný akcionár banky Credit Suisse, ktorým je Saudská národná banka, v stredu vylúčil ďalšiu finančnú investíciu do švajčiarskeho bankového giganta, ktorý sa dostal do problémov. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



"Odpoveď je absolútne nie z mnohých dôvodov okrem najjednoduchšieho dôvodu, ktorým je regulačný a štatutárny dôvod," povedal v stredu predseda Saudskej národnej banky Ammár al Chudajrí v rozhovore pre Bloomberg TV v odpovedi na otázku, či je banka otvorená ďalším investíciám do Credit Suisse v prípade žiadosti o dodatočnú likviditu.



Akcie banky v stredu klesli o 18 % na nové rekordné minimum, pričom náklady na poistenie dlhopisov proti nesplateniu v blízkej budúcnosti sa priblížili k úrovni, ktorá zvyčajne signalizuje vážne obavy investorov.



Trhová hodnota Credit Suisse tento týždeň ďalej klesla pre obavy z "nákazy" po kolapse dvoch amerických bánk a po zverejnení výročnej správy, v ktorej priznala "výrazné nedostatky" vo vnútorných kontrolách.



Credit Suisse v uplynulých rokoch zápasila s množstvom problémov, vrátane krachu britskej finančnej spoločnosti Greensill, do ktorej investovala 10 miliárd USD (9,31 miliardy eur) a kolapsu amerického hedžového fondu Archegos Capital Management, ktorý jej priniesol stratu 5,5 miliardy USD.



Credit Suisse stratila približne 80 % svojej trhovej hodnoty od bankrotu Greensill v marci 2021.



Za finančný rok 2022 banka vykázala čistú stratu 7,3 miliardy švajčiarskych frankov (7,46 miliardy eur). Prispeli k tomu masívne výbery finančných prostriedkov zo strany klientov.



Banka už niekoľko mesiacov prechádza rozsiahlou reštrukturalizáciou. Plánuje odčleniť divíziu investičného bankovníctva a zamerať sa na podnikanie v oblasti správy majetku. Teraz ale hrozí, že toto úsilie jej skomplikujú nepokoje na trhu po kolapse viacerých amerických regionálnych bánk.



Generálny riaditeľ Ulrich Körner v utorok (14. 3.) uviedol, že finančná pozícia banky je zdravá, vrátane takzvaného ukazovateľa krytia likvidity.



Saudská národná banka, ktorú z 37 % vlastní štátny investičný fond arabského kráľovstva, sa koncom minulého roka stala najväčším akcionárom Credit Suisse po získaní podielu 9,9 % za 1,4 miliardy CHF. Tento podiel však stratil za tri mesiace viac ako tretinu svojej hodnoty, a to vyše 500 miliónov CHF.



(1 EUR = 1,0737 USD; 1 EUR = 0,9784 CHF)