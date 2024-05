Hlavný americký index Dow Jones prvýkrát uzavrel nad 40.000 bodov

New York 18. mája (TASR) - Akciový trh v USA pokračoval v raste aj v piatok (17. 5.) a kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average prvýkrát uzavrel nad psychologicky dôležitou hranicou 40.000 bodov. Týždenné zisky zaznamenali aj ostatné hlavné indexy. Aktuálne údaje z ekonomiky totiž podporujú očakávania, že americká centrálna banka (Fed) ešte v tomto roku zníži úrokové sadzby.



Dow Jones si v piatok pripísal 134,21 bodu alebo 0,34 % a uzavrel na 40.003,59 bodu. Širší index S&P 500 sa zvýšil o 0,12 % na 5303,27 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,07 % na 16.685,97 bodu.



Všetky tri hlavné americké indexy majú za sebou pozitívny týždeň. Dow Jones, ktorý stúpol o 1,24 %, zaznamenal piaty týždenný nárast po sebe. S&P 500 aj Nasdaq majú za sebou tretie a štvrté posilnenie, keď si polepšili o 1,54 %, respektíve o 2,11 %.



Hoci niektorí investori sa obávajú o trvanlivosť aktuálneho rastu na akciových trhoch, investičný stratég U.S. Bank Asset Management Tom Hainlin si myslí, že kombinácia ekonomického rastu a spomaľujúcej sa inflácie je dokonalým katalyzátorom. "Je to pomerne optimistické nastavenie minimálne pre blízku budúcnosť," uviedol pre CNBC. "Chápeme, že valuácie sú v historickom porovnaní trochu vysoké, ale rovnako tak aj rast ziskov a ich stabilita."



Hlavným faktorom, ktorý podporuje náladu na akciovom trhu, je nádej na zníženie úrokových sadzieb. Podľa obchodníkov je pravdepodobnosť, že Fed uvoľní menovú politiku už v septembri, 68 %.