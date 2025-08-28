< sekcia Ekonomika
Hlavný čínsky obchodný vyjednávač tento týždeň navštívi Washington
Začiatkom augusta Peking a Washington súhlasili s predĺžením prímeria v colnej vojne o ďalších 90 dní.
Peking 28. decembra (TASR) – Hlavný čínsky obchodný vyjednávať Li Čcheng-kang tento týždeň vycestuje na rokovania do Washingtonu. Oznámila to vo štvrtok hovorkyňa čínskeho ministerstva obchodu s tým, že Čína má záujem spolupracovať so Spojenými štátmi na „riešení problémov prostredníctvom rovnocenného dialógu a konzultácií“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Správa o chystanej ceste vysokého čínskeho predstaviteľa prichádza niekoľko dní po tom, ako americký prezident Donald Trump uviedol, že v tomto roku plánuje uskutočniť návštevu Číny. „S Čínou budeme mať skvelé vzťahy,“ povedal v pondelok (25. 8.) Trump.
Začiatkom augusta Peking a Washington súhlasili s predĺžením prímeria v colnej vojne o ďalších 90 dní. Obe krajiny sa pôvodne v máji dohodli na pozastavení vysokých ciel, aby vytvorili priestor na rokovania o sporných otázkach. Clá na čínsky tovar dovážaný do USA tak klesli na 30 % a na americký dovoz do Číny na 10 %. Predtým Spojené štáty v niekoľkých fázach zvýšili dovozné clá na čínsky tovar až na 145 %. Čína reagovala odvetnými clami až do výšky 125 %.
