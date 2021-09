Hlavný distribútor tepla v Prievidzi skončil vlani v zisku

Prievidza 27. septembra (TASR) - Hlavný distribútor tepla v Prievidzi, spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH), ukončil svoje hospodárenie v minulom roku so ziskom. Firma vlani v porovnaní s predchádzajúcim rokom predala i viac tepla. Vyplýva to z výročnej správy za minulý rok, ktorú na svojom rokovaní v pondelok vzali na vedomie prievidzskí mestskí poslanci.



"Minulý rok bol pre spoločnosť úspešný, predali sme približne 100.000 megawatthodín tepla, čo bolo približne o 2000 megawatthodín viac ako v roku 2019. Po vyúčtovaní roka vznikli preplatky vo výške 200.000 eur, ktoré sme k 1. aprílu vrátili našim odberateľom," načrtol manažér firmy Milan Bugár.



Na vyššom objeme nakúpeného tepla sa podľa neho podieľalo jednak dlhšie vykurovacie obdobie, chladnejšie počasie, vplyv na to mal aj pandemický rok, keď využívali ľudia home office a mali i zvýšenú hygienu.



Spoločnosť vlani hospodárila so ziskom. Jej hospodársky výsledok bol vo výške 361.667,95 eura. Na vyplatenie dividend dá 325.000 eur, 36.166,78 eura bude zákonná tvorba rezervného fondu a zvyšnú sumu ponechá ako nerozdelený zisk.



Firma bude od roku 2024 v nadväznosti na ukončenie všeobecného hospodárskeho záujmu výroby tepla z domáceho uhlia zabezpečovať výrobu tepla pre Prievidzu, Zemianske Kostoľany a Nováky. V tejto súvislosti pripravuje investície do zmeny zdroja tepla, ktoré by sa malo po novom vyrábať z obnoviteľných zdrojov energie i plynu. "Sme v predprojektovej a projektovej príprave, je urobená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, v tejto dobe pripravujeme podmienky pre verejné obstarávanie," dodal v tejto súvislosti Bugár.