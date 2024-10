Hlavný ekonóm BoE vyzýva na opatrnosť pri znižovaní úrokových sadzieb

Londýn 4. októbra (TASR) - Hlavný ekonóm britskej centrálnej banky Huw Pill je presvedčený, že banka by mala byť v súvislosti s ďalšou redukciou úrokových sadzieb opatrná a znižovať by ich mala iba pozvoľne. Uviedol to deň po tom, ako guvernér Bank of England (BoE) Andrew Bailey povedal, že BoE by mohla postupovať pri znižovaní sadzieb agresívnejšie. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Aj keď rátame s ďalšou redukciou úrokových sadzieb v prípade, že ekonomický a inflačný výhľad sa bude vyvíjať vo všeobecnosti podľa očakávania, je dôležité, aby sme neznižovali sadzby príliš prudko alebo príliš rýchlo," povedal Pill počas prejavu na pôde Inštitútu autorizovaných účtovníkov v Anglicku a vo Walese (ICAEW). Zároveň dodal, že inflácia v oblasti služieb a rast miezd "sú naďalej zdrojom obáv".



Očakáva sa, že Menový výbor BoE pristúpi k ďalšej redukcii úrokových sadzieb na najbližšom zasadnutí v novembri. Predtým banka znížila sadzby začiatkom augusta, čo bola prvá redukcia za viac než štyri roky. Na septembrovom zasadnutí ponechala úrokové sadzby nezmenené.



Postoj hlavného ekonóma britskej centrálnej banky je tak odlišný od názoru guvernéra BoE. Bailey v rozhovore pre denník Guardian uverejnený vo štvrtok (3. 10.) uviedol, že ak bude ďalší vývoj inflácie priaznivý, centrálna banka by mohla postupovať v redukcii sadzieb agresívnejšie.



Vyjadrenia Baileyho a následne Pilla sa odrazili na pohybe kurzu britskej libry. Zatiaľ čo po slovách guvernéra zaznamenala libra výrazný pokles, po slovách hlavného ekonóma sa oproti doláru jej kurz zotavil.