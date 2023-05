Hlavný ekonóm ECB P. Lane spochybňuje výrazný vplyv rastu miezd

Dubrovnik 26. mája (TASR) - Jadrovú infláciu v eurozóne by mali klesajúce ceny energií postupne tlačiť nadol, uviedol v piatok hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky (ECB) Philip Lane, pričom zároveň dodal, že súčasný rast miezd nevyvíja na spotrebiteľské ceny neprimeraný tlak. Nesúhlasil tak s obavami niektorých finančníkov, že práve rast miezd tlačí na jadrovú infláciu, ktorá sa drží na vysokej úrovni. Informovala o tom agentúra Reuters.



Lane však tvrdí, že jadrová inflácia sa začala výrazne zrýchľovať po tom, ako sa vysoké ceny energií pretavili prakticky do všetkých tovarov a služieb. Tento proces by sa však mal teraz, keď sa ceny plynu dostali na úroveň spred vojny na Ukrajine, otočiť.



"Keď ceny energií klesajú, jadrová inflácia ich nasleduje, keďže klesá tlak zo strany energetických nákladov, ako aj tlak na životné náklady, a tým na zvyšovanie nominálnych miezd," povedal Lane na ekonomickej konferencii v chorvátskom Dubrovniku. "Výrazný obrat v cenách energií by sa tak mal odraziť na zmiernení rastu jadrových cien, aj keď časová os a rozsah sú zatiaľ neisté," dodal.



Deň predtým šéf holandskej centrálnej banky Klaas Knot upozornil, že jadrová inflácia, ktorú ECB pozorne sleduje, zatiaľ nevykazuje známky zmierňovania, najmä v sektore služieb. Aj šéf chorvátskej centrálnej banky Boris Vujčič uviedol, že čo sa týka dezinflácie, je do určitej miery skeptický. Ako dodal, pochybuje, že ECB dokáže dostať infláciu do dvoch rokov späť pod 2 %.



Lane zároveň odmietol obavy, že rast nominálnych miezd je príliš vysoký a mohol by viesť k opätovnému zrýchleniu miery inflácie. Uviedol, že v priemere sa mzdy zvyšujú iba miernym tempom, pričom viacerým zamestnancom sa stále neupravovali.